為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮原民文創產業聚落 空轉16年3度易名

    花蓮縣府爭取經費推動「陽光電城」轉型為「原住民文創產業聚落」，如今閒置。（記者王錦義攝）

    花蓮縣府爭取經費推動「陽光電城」轉型為「原住民文創產業聚落」，如今閒置。（記者王錦義攝）

    2025/06/10 05:30

    從陽光電城轉型 耗資近6.7億 議員憂心再成蚊子館

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府十六年前耗資四億元打造「陽光電城」淪為蚊子館，之後又累計爭取二．七億經費推動轉型成「原住民文創產業聚落空間」，工程完工卻遲未營運，民眾憂心花費數億打造的空間恐再度閒置。縣府指出，受去年強震影響經濟環境不佳，多次委外招標營運未果，且園區建物須確認地質穩定才能取得使用執照，預計九月取得執照後委外給專業團隊經營。

    縣府︰預計9月取得使用執照

    無黨籍縣議員簡智隆質詢指出，文創館從二○○九年陽光電城，到二○一九年原住民族文創旗艦館，接著二○二一年又改名為原住民族文創產業聚落空間，園區名稱、招牌一直換，至今未看到穩定營運，「縣民要期待什麼」？

    簡智隆說，園區並非僅一筆經費投入，而是二次昂貴的政策豪賭，第一次投入近四億打造陽光電城，之後又投入二．七億轉型為原住民族文創產業聚落空間，一個園區、二個階段、三易其名、十幾年的空轉，背後是龐大的公帑、人民的納稅錢，民眾與族人要的不是複雜的專業報告，而是園區未來的規畫方向。

    盼今年底委由專業團隊營運

    縣府原住民行政處長馬呈豪說，園區建物一至二樓工程去年已完工可使用，但因三樓為加蓋，加上周邊許多大樓去年因花蓮大地震倒塌，若要取得使用執照須做地質探勘，預計八至九月能取得三樓的使用執照。將持續與業者溝通，期盼年底能委由專業團隊營運空間。

    陽光電城位在花蓮市重慶路，原先是花蓮舊火車站修車廠所在地，車站遷址後，縣府二○○九年改建為以太陽能發電為主的建築，希望成為東部海岸旅遊的休閒中心，不過前縣長傅崐萁二○一三批評為「難看的鐵工廠」，計畫拆除後在現地興建一百五十公尺高的地標觀光塔，但計畫未推動建物也荒廢多年，縣府二○二一年為賦予新生命，決定以四期工程將園區轉型為原住民族文創產業聚落空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播