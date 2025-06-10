花蓮原民文創產業聚落 空轉16年3度易名

花蓮縣府爭取經費推動「陽光電城」轉型為「原住民文創產業聚落」，如今閒置。（記者王錦義攝）

2025/06/10 05:30

從陽光電城轉型 耗資近6.7億 議員憂心再成蚊子館

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府十六年前耗資四億元打造「陽光電城」淪為蚊子館，之後又累計爭取二．七億經費推動轉型成「原住民文創產業聚落空間」，工程完工卻遲未營運，民眾憂心花費數億打造的空間恐再度閒置。縣府指出，受去年強震影響經濟環境不佳，多次委外招標營運未果，且園區建物須確認地質穩定才能取得使用執照，預計九月取得執照後委外給專業團隊經營。

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縣府︰預計9月取得使用執照

無黨籍縣議員簡智隆質詢指出，文創館從二○○九年陽光電城，到二○一九年原住民族文創旗艦館，接著二○二一年又改名為原住民族文創產業聚落空間，園區名稱、招牌一直換，至今未看到穩定營運，「縣民要期待什麼」？

簡智隆說，園區並非僅一筆經費投入，而是二次昂貴的政策豪賭，第一次投入近四億打造陽光電城，之後又投入二．七億轉型為原住民族文創產業聚落空間，一個園區、二個階段、三易其名、十幾年的空轉，背後是龐大的公帑、人民的納稅錢，民眾與族人要的不是複雜的專業報告，而是園區未來的規畫方向。

盼今年底委由專業團隊營運

縣府原住民行政處長馬呈豪說，園區建物一至二樓工程去年已完工可使用，但因三樓為加蓋，加上周邊許多大樓去年因花蓮大地震倒塌，若要取得使用執照須做地質探勘，預計八至九月能取得三樓的使用執照。將持續與業者溝通，期盼年底能委由專業團隊營運空間。

陽光電城位在花蓮市重慶路，原先是花蓮舊火車站修車廠所在地，車站遷址後，縣府二○○九年改建為以太陽能發電為主的建築，希望成為東部海岸旅遊的休閒中心，不過前縣長傅崐萁二○一三批評為「難看的鐵工廠」，計畫拆除後在現地興建一百五十公尺高的地標觀光塔，但計畫未推動建物也荒廢多年，縣府二○二一年為賦予新生命，決定以四期工程將園區轉型為原住民族文創產業聚落空間。

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