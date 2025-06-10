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    宜蘭成年禮 12高中職「向天公借膽」

    宜蘭縣今年的成年禮活動，有12所高中職、227名師生參加。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣今年的成年禮活動，有12所高中職、227名師生參加。（宜蘭縣政府提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣今年的成年禮活動，有十二所高中職、二二七名師生參加，昨天先在頭城鎮草嶺慶雲宮舉辦「向天公借膽祈福」，希望學生們成年後無懼前行；緊接著挑戰草嶺古道健走，還投入淨山行動，除了激勵對自我磨練的要求，同時養成責任心、榮譽感，邁向人生另一個階段。

    227名師生挑戰草嶺古道

    宜蘭縣政府昨上午，在草嶺慶雲宮舉辦「宜蘭縣一一四年度高中職成年禮－向天公借膽來祈福．勇敢挑戰草嶺古道」活動；縣府表示，今年活動結合文化踏查、淨山行動與登山挑戰，帶領青年走訪草嶺古道，體驗自然與歷史，學習先民堅毅精神，象徵從學生邁向成年的重要轉折。

    活動結合文化踏查與淨山

    代理縣長林茂盛表示，向天公借膽有著特別意義，人生難免遇到挫折，但只要勇敢向天公借膽，就能無懼前行，成年禮不僅是自然體驗，更是心靈成長的旅程，希望藉由這樣的活動，讓青年在離鄉求學或邁入社會前，心中都能深植「我是宜蘭人」的文化認同與自豪。

    另，活動現場設有多項宣導攤位，結合健康促進與法治教育，包括宜蘭縣衛生局推動的「大家醫計畫」，協助青年認識社區健康照護資源，宣導菸害防制與愛滋防治等；宜蘭縣警察局則進行反毒與反詐騙宣導，拒絕毒品，並防範網路詐騙與交友陷阱；如需協助，請撥打毒防諮詢專線0800-770-885。

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