壯圍「曜王」哈密瓜上市 1斤上看120元

「曜王」象徵蘭陽溪河床上黑色砂質間點點的星曜，種植面積僅二公頃，但產量有十萬斤，風味獨特。（記者王峻祺攝）

2025/06/10 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜縣壯圍鄉有「哈密瓜故鄉」美譽，瓜類品種多樣，瓜農採用棚架式立體栽培，讓瓜果香甜可口，今年日照充足加上農業部引入智能防災溫網室加持，整體產量較去年增加四成；其中更主推「曜王哈密瓜」，象徵蘭陽溪之星，產量有十萬台斤，卓越果形與濃郁口感，每斤上看一二○元。

新品種象徵蘭陽溪河床之星

壯圍哈密瓜產期往年都是在端午前，今年因為閏月關係，產季延至六月十日開始採收，產期則會到六月底，主要栽培新世紀、卡密拉、蒂特蜜、阿露斯等高品質品種，甜度可達十七度，脆甜多汁的口感，都被稱作「瓜中之王」。

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今年哈密瓜價格視品種大小及外觀，每斤八十元至一二○元，往年主力產品新世紀哈密瓜每斤約一百元；近年成功栽種出的新品種「佩洛斯」，則是卡蜜拉的延續，命名為「曜王」，象徵蘭陽溪河床黑色砂質間點點的星曜，種植面積僅二公頃，但產量有十萬斤，重量最大可到四．五斤，口感風味獨特。

口感風味獨特 今年成主打瓜種

農業部為穩定瓜農種植品質，輔導興設結構加強型溫網室設施，提升防災效能，進而提升生產收益及穩定市場供需；另透過溫網室環控及智能化功能的強化，降低農作物生產受氣候影響的風險。

壯圍鄉農會理事長陳玉華說，「曜王」試種約二年，皮薄肉質細緻，口感風味激似甘蔗，適應生長環境也比新世紀與卡蜜拉都要強勢，耐儲存及運送，因此今年正式成為主打瓜種，未來將申請註冊。

壯圍鄉長沈清山說，十四日將在新南村鎮安宮進行瓜果大行銷健走活動，全程三公里，從鎮安宮出發途經哈密瓜種植區，體驗農村魅力，完成健走者，將可獲得二顆香瓜與小布丁蛋糕；現場另有小農市集、吃西瓜趣味比賽等。

農業部引入智能防災溫網室，協助農友栽種哈密瓜。（農業部提供）

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