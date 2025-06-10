《台北》市民免費出借 罷免王鴻薇看板登精華地段

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」昨天於台北市民權東路二段、吉林路口大樓懸掛看板。（記者羅沛德攝）

2025/06/10 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」松山區看板，遭人檢舉遮蔽窗戶妨礙逃生拆除，消息傳出後，中山區有市民聯繫罷團，免費出借民權東路二段、吉林路口精華地段大樓外牆懸掛，看板已上架，象徵「民意不死，民主不倒！」。藍委徐巧芯也被檢舉信義區松山路、松隆路口的「不同意罷免」布條，同樣涉及封閉窗戶，影響公共安全，建築管理工程處將發函要求改善。

「山除薇害」表示，國民黨關了罷團一扇門，熱心民眾就幫「山除薇害」開一扇窗。看板懸掛的大樓鄰近捷運中山國小、行天宮站，地主後代耳聞罷團看板被拆，表態願意提供正對十字路口的大面積外牆使用，但希望能夠低調處理，故未露面，團隊將致贈感謝狀，「感謝熱心捐贈同意罷免看板，宣揚反共精神，守護台灣民主自由。」

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罷團指出，除了民權東路二段、吉林路口這一面看板，接下來中山、北松山選區，也會陸續再上架三面看板，但與王鴻薇的廿一面相比仍顯不足，呼籲各地熱心人士提供廣告看板、牆面、店面門口等資源，協助地方罷免團隊持續發聲。

徐巧芯布條涉遮蔽窗戶 建管處︰未申請許可

另外，有民眾向本報投訴，鄰近松山車站、捷運松山站的松山路、松隆路口，大樓外牆掛著「不同意罷免（徐巧芯），○月○日，一定要投票！」的布條，經與谷歌地圖比對，發現也有遮蔽窗戶的問題，質疑為何「山除薇害」看板要拆，徐巧芯的卻不用？

建管處說，經查該外牆張貼廣告並未申請許可，而且封閉窗戶影響公共安全，將發函限期十日內補辦手續或自行拆除改善，屆期未補辦或改善，即依「台北市廣告物管理自治條例」第卅一條，裁罰六千元以上、三萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

徐巧芯回應，被檢舉的布條是向廣告公司租賃，當初簽約時，有要求申請合法廣告物，若其違反相關建管規定，廣告公司會拆除並賠償，現已請對方拆除，也會再次確認租賃的所有看板是否合規。

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