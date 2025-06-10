《台北》永康街「假日漫步區」 住戶多表反對

2025/06/10 05:30

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕台北市政府自五月十日起在永康街試辦「假日漫步區」一個月期滿，台北市議員王閔生昨在議會總質詢時指出，在地住戶多數反對，連商圈理事長都認為還不是時機，擔心市府強推破壞掉現行住商融合的平衡，可能毀掉商圈。對此，記者昨訪問在地兩位里長與兩位商圈理事長，里長表示多數民眾持反對意見，商圈理事長是一位贊成、一位認為若推行應縮小範圍。

試辦一個月期滿 里民抱怨困擾生活

永康街五月十日起在週六、日下午兩點至晚上八點封街試辦「假日漫步區」，範圍內的住戶及商家發放「車輛通行證」不受管制。

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永康街兩側分屬福住里、永康里；福住里長李欣芠說，永康街商家是少數，多數仍是住家，今年又重新鋪整新的人行道，居民抱怨「可以走人行道，為什麼還要讓人走馬路？」她認為，正反意見都有，行政單位做出決策就要有擔當，針對反對意見去克服。永康里長李明螢說，試辦以來，陸續收到多數反對聲音，里民抱怨造成生活困擾外，無其他益處，市府若執意推動，應將里民心聲納入考量。

商圈理事長建議調整動線 縮小交管

當地兩個商圈團體，永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，對住戶影響不大，店家及里民均樂觀其成；但他個人認為，以目前的來客量如國際觀光客、國人都沒有想像中多，現況沒有必要發展為漫步區；若要推動，動線應在調整，縮小交通管制範圍。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔樂觀其成表示，試辦漫步區有感受到旅遊團增多，提升店家收益，也能為商圈打出知名度，且有交警駐守，掃除住戶對交通安全的疑慮。

王閔生昨在議會質詢試辦成果，並說住戶在六月四日說明會「整場都反對」，永康國際商圈協進會理事長也覺得時機還不到，要跟住戶再溝通。居民表達的意見主要是假日封街影響休息、想帶小孩去公園玩，都因暴增遊客望而卻步；民眾假日帶孩子回來探望長者，車輛雖有通行證可進入，卻要看徒步區民眾臉色，讓住戶有「乞丐趕廟公」的感受。

王閔生說，徒步街成功案例都是商業區，假日封街不影響住戶，但永康街是住宅區，多年來商圈與住戶互相配合，訂定公約不影響住戶作息，才能住商融合到可謂是北市的典範。若要犧牲住戶的權益來促成商圈的發展，到最後住商不融合變成住商對抗，反而讓商區消失。

蔣萬安︰彙整民意 再做評估考量

對此，台北市長蔣萬安表示，會再找交通局、產業局商業處、文化局等單位，聽取彙整在地意見，包括里長及住戶在說明會提到的環境整潔、車速問題等，都會納入後續的檢討範圍，再做評估考量，會以維持在地住商融合為目標，來提升商圈的整體品質。

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