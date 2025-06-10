為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台北》永康街「假日漫步區」 住戶多表反對

    2025/06/10 05:30

    〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕台北市政府自五月十日起在永康街試辦「假日漫步區」一個月期滿，台北市議員王閔生昨在議會總質詢時指出，在地住戶多數反對，連商圈理事長都認為還不是時機，擔心市府強推破壞掉現行住商融合的平衡，可能毀掉商圈。對此，記者昨訪問在地兩位里長與兩位商圈理事長，里長表示多數民眾持反對意見，商圈理事長是一位贊成、一位認為若推行應縮小範圍。

    試辦一個月期滿 里民抱怨困擾生活

    永康街五月十日起在週六、日下午兩點至晚上八點封街試辦「假日漫步區」，範圍內的住戶及商家發放「車輛通行證」不受管制。

    永康街兩側分屬福住里、永康里；福住里長李欣芠說，永康街商家是少數，多數仍是住家，今年又重新鋪整新的人行道，居民抱怨「可以走人行道，為什麼還要讓人走馬路？」她認為，正反意見都有，行政單位做出決策就要有擔當，針對反對意見去克服。永康里長李明螢說，試辦以來，陸續收到多數反對聲音，里民抱怨造成生活困擾外，無其他益處，市府若執意推動，應將里民心聲納入考量。

    商圈理事長建議調整動線 縮小交管

    當地兩個商圈團體，永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，對住戶影響不大，店家及里民均樂觀其成；但他個人認為，以目前的來客量如國際觀光客、國人都沒有想像中多，現況沒有必要發展為漫步區；若要推動，動線應在調整，縮小交通管制範圍。

    東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔樂觀其成表示，試辦漫步區有感受到旅遊團增多，提升店家收益，也能為商圈打出知名度，且有交警駐守，掃除住戶對交通安全的疑慮。

    王閔生昨在議會質詢試辦成果，並說住戶在六月四日說明會「整場都反對」，永康國際商圈協進會理事長也覺得時機還不到，要跟住戶再溝通。居民表達的意見主要是假日封街影響休息、想帶小孩去公園玩，都因暴增遊客望而卻步；民眾假日帶孩子回來探望長者，車輛雖有通行證可進入，卻要看徒步區民眾臉色，讓住戶有「乞丐趕廟公」的感受。

    王閔生說，徒步街成功案例都是商業區，假日封街不影響住戶，但永康街是住宅區，多年來商圈與住戶互相配合，訂定公約不影響住戶作息，才能住商融合到可謂是北市的典範。若要犧牲住戶的權益來促成商圈的發展，到最後住商不融合變成住商對抗，反而讓商區消失。

    蔣萬安︰彙整民意 再做評估考量

    對此，台北市長蔣萬安表示，會再找交通局、產業局商業處、文化局等單位，聽取彙整在地意見，包括里長及住戶在說明會提到的環境整潔、車速問題等，都會納入後續的檢討範圍，再做評估考量，會以維持在地住商融合為目標，來提升商圈的整體品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播