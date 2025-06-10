《台北》公館拆圓環擬填公車地下道 挨批沒溝通

北市府拆除公館圓環，規劃填平公車專用地下道，引起民眾不滿。（資料照）

2025/06/10 05:30

李四川︰公車平面專用道多停一個紅燈 有利減少擦撞事故 工期也較短

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環，預計六月廿八日填平公車專用地下道，引起周邊民眾不滿還發起連署，台北市議員王閔生昨在議會質疑，市府推動重大政策都沒有跟地方溝通，擔心把好事變壞事。蔣萬安表示，這是重大市政議題，已請副市長李四川召集跨局處會議，收集民意，並委託顧問公司詳細分析後，再跟地方說明。李四川表示，填平地下道後，公車行駛平面專用道多停一個紅燈，但有利減少擦撞事故，工期也較短，可縮短交通黑暗期。

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蔣萬安︰規劃相關配套 再跟地方說明

李四川受訪說明，保留地下道，公車不用停等，但交通黑暗期將長達一年半。圓環中間是鏤空的，要讓車行在平面必須打鋼板、樁來承載，評估要施作卅八支樁，而捷運位在地下約十七米處，打樁到約十五米就會碰到捷運頂板；上面又有基隆路高架橋無法使力，工程期間機具占據車道，會影響車流。

其次，填平後仍有公車專用道，公車族需停一次紅燈；但從羅斯福路左轉基隆路會有兩個左轉車道，足夠空間儲存機車數量，可以減少過去綠燈直行車輛擦撞到因車道空間不足溢出來的機車。至於議員所提行人要穿越多段行穿線，現場測量台電附近沒有住家，出入的行人較少，這樣的設計比較好處理車流。

議員質疑決策如何而來？憂好事變壞事

王閔生說，蔣萬安三月廿五日宣布要拆公館圓環，直到五月廿九日才召開地方說明會，六月廿八日就要填平公車專用地下道，但他索取相關規劃、路型、車流模擬等，在說明會之前一無所有，連他身為提案議員都不清楚，何況一般民眾，質疑市府推動重大政策缺乏跟地方溝通，決策如何而來？有沒有周延的規劃？擔心把好事變壞事。

批行人須穿越多段行穿線 悖離人本原則

王閔生說，文山區很多民眾通勤，坐公車走地下道不認為拆公館圓環有什麼影響，直到說明會才知道要填平地下道，擔心走平面多停等紅燈增加通勤時間；還有說明會上交工處提供的內部規劃路線，從台電市區營業處走到台大，原本行人只要穿越三個行穿線，變成要走六段，把空間給車輛繞行，完全悖離便捷通行的人本交通原則。

蔣萬安回應說，去年議員提出公館圓環問題，也提供資料跟數據，他基於安全考量，認為要做一個長遠的決策來改善；今年跟交通局、台北自來水事業處討論，從專業判斷、安全考量，決定移除；已指示李四川召集跨局處會議，規劃相關配套，並委託顧問公司做詳細的分析評估，再與地方民眾溝通。

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