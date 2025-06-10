為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲縣下半年好戲連連 知名團隊接力表演

    雲林縣好戲接力登場，縣府邀請大家相揪來欣賞藝文之美。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣好戲接力登場，縣府邀請大家相揪來欣賞藝文之美。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/10 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣從十四日（週六）起至年底，好戲連連，將邀請日本陶笛大師宗次郎、果陀劇團、優人神鼓、唐美雲歌仔戲團等知名團隊來雲林表演廳、北港文化中心演出，還有藝術宅急便及青年席位、文化體驗計畫，安排藝術團隊下鄉演出，百所學校學生進表演廳欣賞精彩節目。

    日本陶笛大師宗次郎 週六打頭陣

    縣府文化觀光處昨天召開「藝在雲林．心有共鳴」表演藝術聯合宣傳記者會，處長陳璧君指出，雲林這幾年推廣藝文表演活動，讓鄉親很有感，包括表演廳硬體改善提升及節目優化，今年一至五月共有廿三場表演，累計入館達一萬八千多人次，下半年節目場場精彩，首先登場的是本週六的日本陶笛大師宗次郎音樂會，他第一次來雲林演出。

    縣長張麗善表示，六月至十二月有許多優秀團隊到雲林表演廳演出，尤其是麥寮的女兒歌仔戲國寶級娘子許秀年將與唐美雲歌仔戲團表演，還有果陀劇團、優人神鼓、相聲瓦舍、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團等，以及雲林在地優質團隊等，歡迎來雲林感受藝術文化之美。

    文化部補助 百校5千學子欣賞表演

    陳璧君說，為提升各鄉鎮市民眾藝術參與度，今年持續推動「藝術宅急便」，邀請優質表演團隊深入元長、林內、二崙、土庫、東勢、大埤、斗南、莿桐、崙背及水林等地演出；還有文化部補助的青年席位、文化體驗計畫，將有百所學校預計一二○車次進館，超過五○○○名學生進到表演廳欣賞精彩節目。相關表演藝術演出團隊、時間、地點及售票資訊，可上文觀處官網查詢，所有節目都已開始售票，雲林鄉親有縣民優惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播