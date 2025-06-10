雲縣下半年好戲連連 知名團隊接力表演

雲林縣好戲接力登場，縣府邀請大家相揪來欣賞藝文之美。（記者黃淑莉攝）

2025/06/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣從十四日（週六）起至年底，好戲連連，將邀請日本陶笛大師宗次郎、果陀劇團、優人神鼓、唐美雲歌仔戲團等知名團隊來雲林表演廳、北港文化中心演出，還有藝術宅急便及青年席位、文化體驗計畫，安排藝術團隊下鄉演出，百所學校學生進表演廳欣賞精彩節目。

日本陶笛大師宗次郎 週六打頭陣

縣府文化觀光處昨天召開「藝在雲林．心有共鳴」表演藝術聯合宣傳記者會，處長陳璧君指出，雲林這幾年推廣藝文表演活動，讓鄉親很有感，包括表演廳硬體改善提升及節目優化，今年一至五月共有廿三場表演，累計入館達一萬八千多人次，下半年節目場場精彩，首先登場的是本週六的日本陶笛大師宗次郎音樂會，他第一次來雲林演出。

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縣長張麗善表示，六月至十二月有許多優秀團隊到雲林表演廳演出，尤其是麥寮的女兒歌仔戲國寶級娘子許秀年將與唐美雲歌仔戲團表演，還有果陀劇團、優人神鼓、相聲瓦舍、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團等，以及雲林在地優質團隊等，歡迎來雲林感受藝術文化之美。

文化部補助 百校5千學子欣賞表演

陳璧君說，為提升各鄉鎮市民眾藝術參與度，今年持續推動「藝術宅急便」，邀請優質表演團隊深入元長、林內、二崙、土庫、東勢、大埤、斗南、莿桐、崙背及水林等地演出；還有文化部補助的青年席位、文化體驗計畫，將有百所學校預計一二○車次進館，超過五○○○名學生進到表演廳欣賞精彩節目。相關表演藝術演出團隊、時間、地點及售票資訊，可上文觀處官網查詢，所有節目都已開始售票，雲林鄉親有縣民優惠。

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