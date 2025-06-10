新北教育豐年季 6路線走讀三峽

新北市海山國小熱舞社學童穿著三峽藍染特色服裝勁歌熱舞，獲得滿堂喝采。 （記者陳奕劭攝）

2025/06/10 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕「新北教育豐年季」是結合觀光與教育的教師研習營，今年八月十二、十三日將移師三峽區，由六位教師率領走讀三峽在地六條深度路線，造訪祖師爺廟、李梅樹紀念館、天南寺等地點，並建立「三角湧數位走讀資料庫」，成果可供民眾、教師線上取用，即日起開放教育工作者報名至額滿為止，限量一二○名。

教育局副局長劉明超表示，六位教師包括插角森林實驗小學校長朱宏璋、成福國小主任謝基煌、青山國中小教師張晨昕、鶯歌國中主任何春緣、實踐國小教師祝育晟、北大高中主任朱肇維，在八月十二、十三日帶領走讀特色路線，今年結合李梅樹紀念館、天方茶行、三峽農會等單位，並與「步佈台灣」網站合作引入GIS技術，建立「三角湧數位走讀資料庫」。

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另外，位於台二線金瓜石與鼻頭角之間的瑞芳南雅社區，擁有壯麗海岸景觀與豐富人文歷史，市府農業局推薦三大主題遊程，「山線」體驗傳承兩百年的月桃編織工藝，每人八百五十元；「海線」探索鬼斧神工的濱海地質奇景，每人八百元；「海上」遊程搭乘王船感受獨特的海上信仰文化，每人一千四百元，廿人以上團體可預約。

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