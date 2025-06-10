保護兒少 新北議員籲推「兒童工作證」

2025/06/10 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕兒虐、兒少性平事件頻傳，新北市議員彭佳芸昨質詢表示，不適任教師系統有漏洞，民間呼籲比照國外推行「兒童工作證制度」，盼新北率先建置，並提升福利，留住社工人才，改善社會安全人力進用比例六都最低情況。市長侯友宜說，將請教育局研議制度配套可行性。

教育局長張明文、社會局長李美珍表示，將建議中央修法，研議制度配套的可行性，若法令允許地方政府施行，支持加強把關；社工留才方面，市府除提供久任獎金，也研議提供租金補貼，並向中央爭取外勤社工津貼等福利。

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另外，為照顧懷孕婦女，新北市提供「好孕專車」車資補貼，彭佳芸認為，市府應提升獎金，吸引計程車司機加入專車，並將補貼入帳時間從廿天縮短到三至五天；此外，應重視孕婦「第五孕期（產後第七週至六個月）」調養，桃園市針對孕婦產後調養提供中醫調理、運動補助、精神門診補助，盼新北跟進。侯友宜說，等財政收支劃分法統籌分配稅款核撥，經費允許就做，入帳時間也會設法縮短。

衛生局長陳潤秋指出，市府提供孕婦產後二次檢查，包括產後憂鬱症評估，若有治療需求，就會轉診、連結心理衛生資源，運動方面結合「動健康」APP與國民運動中心資源提供協助，會將中醫調理納入評估。

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