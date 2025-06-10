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    板橋大觀國小操場跑道磨損 平均每天10童跌傷

    新北市板橋區大觀國小球場的壓克力漆老化斑駁脫落，影響學童運動安全。（記者賴筱桐攝）

    新北市板橋區大觀國小球場的壓克力漆老化斑駁脫落，影響學童運動安全。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/10 05:30

    體育署、國教署︰今年預算用罄 9月再提報計畫申請經費

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區大觀國小運動場已十五年未修繕，球場壓克力漆斑駁脫落，PU跑道磨損嚴重，失去防滑功能，平均每天有十名學童跌倒受傷。體育署、國教署昨會勘後表示，今年預算已用罄，須等九月再提報計畫申請經費。

    埔墘國小禮堂漏水 中央允專案處理

    立委葉元之、黃國昌昨天隨立法院教育及文化委員會考察新北市板橋區埔墘、後埔及大觀國小校園設施。葉元之指出，埔墘國小禮堂有漏水問題，國教署同意專案處理防水設施；後埔國小廁所老舊狹小、瀰漫臭味，廁間有台階高低不平，中央允諾補助先期規劃設計費用；大觀國小運動場損壞嚴重，體育署核定一百萬元先改善中央球場，跑道和排水設施整修經費較高，要等九月以後再向國教署爭取補助。

    後埔國小廁所改善 規劃費有著落

    大觀國小總務主任賴皓韋說明，運動場曾在二○一○年整修，如今球場壓克力漆老化磨損，PU跑道耗損嚴重、露出混凝土層，部分水溝結構崩塌，無法應付瞬間強降雨排水。據統計，二○二○至二○二三年，每年操場受傷人數從五百人次倍增到一千人次，平均每天有十名學童受傷，主因是跑道摩擦力降低及水溝蓋破損，造成學生跌倒受傷，估計全面整修經費需二○四二萬元。

    獲核定百萬 建議先改善中央球場

    體育署長鄭世忠回應，大觀國小二○二三年曾提報運動場整修計畫，當時因使用年限未達十五年，且中央綜合全國廿二個縣市的需求評估，排定優先順序，針對跑道隆起或地層下陷嚴重的學校優先給予補助，因此未納入大觀國小，由於今年預算已用罄，建議已核定的一百萬元經費先改善中央球場，至於操場翻新，九月起轉由國教署負責，再請新北市府協助學校提報計畫。

    黃國昌說，大觀國小與大觀國中僅一牆之隔，設施卻天壤之別，操場彷彿是兩個世界，盼盡速改善缺失，提供孩子安全的運動環境。

    新北市板橋區大觀國小操場跑道破損嚴重，平均一天有十名學童跌倒受傷。（記者賴筱桐攝）

    新北市板橋區大觀國小操場跑道破損嚴重，平均一天有十名學童跌倒受傷。（記者賴筱桐攝）

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