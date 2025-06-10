基捷八堵站徵地遭反彈 新北︰周邊併入開發

基隆捷運將與捷運汐東線串接，但基捷八堵站附近徵收民地引發反彈。圖為汐東線先期工程架設施工圍籬。（新北捷運局提供）

2025/06/10 05:30

蓋機廠、變電站 侯友宜︰與基市有共識 近期辦地方座談會

〔記者黃子暘／新北報導〕串連北北基生活圈的基隆捷運由新北市府興建，但是基隆八中社區針對基捷八堵站附近徵收民地做捷運機廠、變電站反彈，新北市議員周雅玲昨質詢市府如何因應？新北市長侯友宜表示，與基隆市府協商已有共識，將把捷運站周遭都市整體開發併入興建工程，近期舉行地方座談會溝通。

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侯友宜、捷運工程局長李政安指出，基隆捷運機電設施在八中社區有用地需求，捷運汐東線也要在此蓋駐車廠，新北、基隆市府已有共識，由新北市承擔興建責任，將周遭都市整體開發併同興建工程一起推動，「不是說丟個機電在那，卻不做都市開發」，近期會與地主舉行座談會。

捷運局︰研議容獎、開發強度

捷運局補充，公開展覽前的座談會中，民眾和民代建議將八中社區納入捷運開發，經與基隆市府研議共識，參酌地方意見，朝捷運開發並擴大地區參與的方向辦理；目前研議捷運開發的容積獎勵、開發強度、容積分配等原則，將盡速舉行地方座談會，了解地主參與開發意願，作為後續開發範圍的參考依據。

汐東線3聯開案 議員促公益回饋

此外，預計與基隆捷運串接的捷運汐東線，規劃SB11站暨機廠、SB12站及SB15站推動大型聯合開發案。周雅玲說，三件聯開案未見公益設施配套，工程將帶來交通衝擊，盼市府保留公共設施空間，以便未來建置長照、托育等設施，並考量建設期程，確保公益、交通計畫不會被下一任市府團隊更動。

侯友宜回應，大量體的建設市府一定要求公益回饋，這三案聯開案也是，市府會徵詢地方、各單位意見推動當地所需的公益設施，任內定會做好規劃。

李政安說明，預計七月底舉行第二次公聽會，開發案將經過二次公聽會才進行協議價購，都市計畫正在內政部審議，等中央同意就會依據審議通過的容積來推動；至於公益設施，三案捷運站出入口均為無償取得，其他公益設施會在興建前確定。

交通部分，李政安表示，統包工程將分二階段架設工程圍籬，六月六日已舉辦說明會，本月同心路開始做人行道削減，八月圍到道路中央，九月開始基樁工程，第二階段將針對新台五路、大同路陸續設置施工圍籬。

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