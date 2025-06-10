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    首頁　>　生活

    國中生騎電動自行車屢傳車禍 教團籲修法考照

    國中生可以無照騎電動自行車，屏東縣長周春米表示不鼓勵。全教產昨呼籲交通部修法建立微型電動車駕照制度。（資料照，屏東縣警局提供）

    國中生可以無照騎電動自行車，屏東縣長周春米表示不鼓勵。全教產昨呼籲交通部修法建立微型電動車駕照制度。（資料照，屏東縣警局提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕屏東縣學生騎電動自行車上學，五個月發生九十九起車禍，屏東縣長周春米表示不鼓勵騎乘。全國教育產業總工會昨日發聲明表示，交通部現行規定年滿十四歲國中學生免訓練及無駕照下，可騎微型電動二輪車（電動自行車），但未有安全配套措施，呼籲交通部修法，建立「微型電動二輪車駕照制度」，保障學生安全。

    屏東5個月99起 縣長不鼓勵騎乘

    全教產理事長林蕙蓉指出，電動自行車快速普及，十四歲以上青少年在法律允許下可直接上路，但未經交通訓練、無須駕照的制度安排，導致發生交通事故的風險迅速升高，形同讓未成年學生暴露於高風險交通環境，而大量電動車進入校園，更造成交通混亂與安全死角，校方難以有效管控。

    林蕙蓉呼籲交通部修正「道路交通管理處罰條例」，建立「微型電動二輪車駕照制度」，必須完成基礎交通安全課程，並通過筆試或簡易考核，取得專用駕照或安全證明才可騎乘，也是教育學生在騎乘電動自行車時，應具有道路交通安全意識的負責任態度。

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