台中農改場打造五感植物園 顯著提升專注力

台中農改場研究五感植物套組技術來打造優質庭園。（台中農改場提供）

2025/06/10 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕多接觸植物，真的有益身心！農業部台中農業改良場推動「五感植物套組技術」，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺五感和植物互動，經測試發現，民眾只要在經該技術設計的戶外庭園停留超過三分鐘，專注力指數可從十二．六提升到十五．二，顯著提高二○．六％。

台中農改場推動五感植物套組技術，搭配四季植物與空間路徑，營造具延展感與層次感的景觀，台中農改場場長楊宏瑛表示，為驗證成效，該場布建一處約一百坪庭園，經測試發現參與者於戶外庭園中停留三分鐘以上，專注力都有明顯提升超過二成，但若在室內的庭園則沒有顯著效果。

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停留戶外庭園逾3分鐘 驗證成效

楊宏瑛表示，已有多項文獻研究指出，接觸綠色環境可減輕身心壓力、改善睡眠品質、促進社交互動與增強免疫力等，也與台中榮總精神科合作，打造為思覺失調症等精神病患設計的療育庭園，有二名患者接受醫療服藥並搭配十二次療育課程活動，已成功重返職場與社會，其他患者的臨床症狀、自我照顧能力也都有進步。

台中農改場指出，為降低庭園維護成本與永續景觀效益，植栽的搭配採用環境適應性強、好照顧的多年生植物為主，適合社區、醫療與社福等機構長期應用，五感植物套組技術已經發展成熟，並已應用於醫療機構、社區等場域，未來將進一步開發簡易教學器材，推廣大眾營造居家綠空間。

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