IDF降落清泉崗滑行爆胎 漢翔坦承飛行員超速、地面安檢未落實

IDF單座機日前降落清泉崗發生爆胎，漢翔公司表示已針對相關人員進行懲處。（資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕今年五月間台中清泉崗基地發生一架機號1451的IDF單座機，落地滑行時爆胎，讓清泉崗機場跑道無法使用長達卅分鐘，外界質疑除滑行道路面破損外，漢翔公司地面人員未檢查，且飛行員還超速滑行，都是導致事故的原因。漢翔昨證實因人員操作不當與未落實安檢工作導致事故，並向各界致歉。

漢翔公司於今年五月廿三日借用空軍IDF單座機執行任務，返回台中清泉崗基地，降落時發生爆胎，約卅分鐘才排除，影響軍機與民航機起降。

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民眾爆料，該起滑行爆胎事件，除因滑行道的瀝青混凝土因長年受重型民航機輾壓，導致級配脫落，形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石，易造成輪胎受損外，漢翔公司人員借用空軍的IDF戰機，卻未依照空軍技術指令操作，超速行駛也是原因。

據指出，空軍飛行訓練手冊有關飛行檢查的地面程序作業技術指令規範，滑行速限為廿五浬，在轉彎前應先降低速度至十浬以下，但當天發生事故的飛機脫離跑道，滑行速度也超速，漢翔公司人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速，均是導致爆胎原因之一。

漢翔公司表示，事件發生後即進行專案調查，並召開全面檢討會議，隨即對相關人員進行懲處，同時要求所有工作人員務必嚴謹遵守技術指令與操作規範，以確保工作安全，對於當日事故造成的影響及不便，向各界表達深深的歉意；另有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石之路面受損部份，已協請民航局鋪設改善。

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