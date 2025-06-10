政委史哲7月接高鐵董事長 高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵

行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長。（資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司前董事長杜微三月卸任後，職缺由交通部政務次長伍勝園代理迄今。據了解，新董事長內定由現年七十一歲的高鐵董事長鄭光遠接任，高鐵董事長則由現任行政院政務委員史哲接任。人事案待行政院進一步核定。

人事案待政院核定

鄭光遠是交大交通運輸研究所博士、運輸工程研究所碩士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，在航運、海運有豐富資歷，曾任長榮航空董事長、總經理、副總、立榮航空董事長、總經理、副總，以及長榮集團意大利海運副董事長、長榮海運副總經理。

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鄭光遠二○一四年擔任高鐵執行長，二○一八年配合章程修訂調整為總經理，今年二月真除任高鐵董事長；多年下來的貢獻，對於軌道運輸產生使命感，因此同意政府請託，肩負振興台鐵的挑戰。

杜微今年三月廿日卸任台鐵董事長，基層呼籲董座不能酬庸，應該要由熟悉鐵道的人接任，不過台鐵路線遍佈全台，屬於開放式軌道，突發情況多，近年來天災人禍也頻傳，加上去年起公司化，外界要求及期待也高。

鄭光遠接下台鐵，除了是挑戰，外界粗估月薪降約廿萬元。鐵道界人士也以「勇敢」、「令人敬佩」形容。

五十六歲的史哲，大學時期參與野百合學運，二○○四年隨陳菊進入行政院勞工委員會任勞工保險局總經理，二○○六年陳菊當選高雄市長，史哲先後擔任高雄市政府新聞處長、文化局長、副市長。二○二三年獲時任行政院長陳建仁任命文化部長，去年五二○轉任政務委員。

高鐵董事長鄭光遠內定接任台鐵公司董事長。（資料照）

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