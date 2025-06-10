蘭陽技院申請改辦社福基金會 教部否決

的蘭陽技術學院申請要改辦為「社會福利基金會」，教育部不同意，後續將依規定進行蘭陽技院法人解散清算事宜。 （資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者林曉雲、王峻祺／綜合報導〕蘭陽技術學院退場近三年，向教育部提出申請改辦為「社會福利基金會」，遭高教工會質疑董事會涉嫌圖謀十七億元校產。教育部昨日依「私立學校法」規定，召開私立學校諮詢會，委員經充分討論並投票，建議教育部不同意蘭陽法人提出的改辦案。教育部據此不同意改辦，後續將依規定進行蘭陽技院法人解散清算事宜。

對此，蘭陽技術學院董事會回應，尊重教育部，待收到正式公文後，再統一對外說明，並重申辦理公益立場不會改變。

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董事會：辦理公益立場不變

高教工會組織部主任林柏儀日前質疑，蘭陽技院校產是創辦人林才添等人捐贈創設、師生共同努力、政府補助所累積而成，董事會卻視同自家私產，提出改辦「社會福利基金會」荒謬提案，該校董事長劉石純及董事陳正勳已遭法院判決，與因案停職的宜蘭縣長林姿妙共犯貪污圖利罪，改辦公益事業是涉嫌圖謀十七億元校產。

教育部技職司副司長徐振邦昨說明，蘭陽技術學院因少子女化浪潮，招生情況不佳，致學校營運困難，依私校法擬具學校停辦計畫，於二○二二年董事會通過後函報教育部，教育部徵詢私立學校諮詢會意見後同意，核定自一一一學年起停辦。

後續進行法人解散清算

徐振邦表示，依規定，蘭陽法人應於今年七月卅一日前「完成」恢復辦理、新設、合併或改辦事宜，屆期未完成，得自行申請或由教育部命令解散，因此該法人於去年十二月十九日提出改辦計畫，擬變更為「財團法人宜蘭縣私立蘭陽社會福利基金會」，辦理社會福利相關業務。

徐振邦指出，教育部將該法人所提改辦計畫書，送改隸後機關宜蘭縣政府及學者專家審查，並召開私立學校諮詢會，諮詢會委員經充分討論並投票，建議教育部不同意改辦案，教育部後續將依規定辦理蘭陽技院法人解散清算事宜。

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