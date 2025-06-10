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    觀光署修法 農牧林業地開放無痕露營／全國1744家非法露營區 近1400家業者有機會合法納管

    國內露營區合法意願低，中央修法開放「無痕露營」，盼推進合法納管。圖為營區示意圖。（記者蔡昀容攝）

    國內露營區合法意願低，中央修法開放「無痕露營」，盼推進合法納管。圖為營區示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/10 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕我國露營風氣盛行，全國總計一九○五家露營區，但逾九成、一七四四家不合法，其中約八成位於農牧及林業用地，由於現行法規限縮營區經營規模，加上地方政府等主管機關稽查效果不彰，導致業者合法化意願低，觀光署上週修法開放農牧及林業用地營區內土地供「無痕露營」，粗估近一四○○家業者有機會合法納管。

    露營場地依照用地所涉法令不同，主管機關也不同。例如位於國家公園用地，要遵守國家公園法，主管機關為地方政府及內政部；若位於特定水保區，則要遵守水土保持法，主管機關為地方政府及農業部；農牧用地及林業用地的露營場，適用非都市土地使用管制規則，主管機關為地方政府及農業部。

    合法化申請登記績效不彰

    行政院責成觀光署輔導納管露營場合法化申請登記，但二○二二年七月推展近三年以來，非法營區比例仍高達九成。業者為取得合法資格，需花費進行水土保持鑑定、申請建築許可等，導致意願不高。

    法規限制業者經營規模、主管機關稽查不彰也讓合法化推進困難。觀光署組長林秀霞表示，農牧用地及林業用地一公頃以內可申設露營場，依規定可設營位面積換算下來最多約一四○坪，若以十坪一帳計算，約可搭十四帳，實未具經營規模，再加上早期土地權管機關未落實稽查，造成既有露營場業者維持現狀持續營業，導致申請登記績效不彰。

    據觀光署露營場管理要點，農牧用地及林業用地露營場，全區面積應小於一公頃，營位設施、衛生設施及管理室等設施面積，不得超過露營場總面積十％，並以六六○平方公尺為限；其中衛生設施及管理室的合計面積，農牧用地露營場不超過設施面積三○％，林業用地露營場則不超過十％。

    無痕露營可快速恢復地貌

    為了順利納管這類露營場，觀光署配合中央機關露營管理協調聯合督導小組會議決議，修正「露營場管理要點」，農牧及林業用地露營場在十％設施面積以外，放寬開放進行「無痕露營」。

    無痕露營指以維持原先地景地貌為前提進行紮營，不能預先鋪碎石、打混凝土、設木棧板等，拔營後不留痕跡。

    觀光署署長周永暉表示，無痕露營能很快的恢復原有地形地貌；經與農業部等相關單位一起討論得出共識，才修正管理規則，對於相關露營活動進行定義，並以務實角度重新看待。觀光署說明，粗估影響近一四○○家業者，新規定上週發布並即刻上路。

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