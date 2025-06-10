逢甲大學畢典取消 受害學生家長發聲

2025/06/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中逢甲大學機電系六日因涉及性平事件的兩造當事人均出現畢業典禮，致校方取消畢典，引發嘩然；當事女大生家長九日發聲，校方三度承諾不會讓對方參加畢典，結果對方仍到場還跟女兒對視，他未曾要求取消畢典，校方片面取消畢典轉移無作為焦點，他們卻被塑造成讓畢典辦不下去的始作俑者，女兒連日來情緒幾近崩潰，令人情何以堪。

校方三度承諾不會讓對方參加畢典

女大生家長指出，B生違反女兒意志發生性平事件後即報警，包括學校教官、社工甚至到六月四日學校召開性平會時，共三度承諾不會讓對方參加畢典，結果畢典當天男方到場，還多次跟女兒對眼，他的女兒恐慌害怕地縮在牆邊。

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家長︰男方到場還對視 未要求取消典禮

家長說，過程中雙方家長全程未見面，絕無「當眾開撕」等爭吵情況，即使女兒受二度傷害，但他仍理性詢問校方如何處理，從未主張「B同學未離開不能舉行畢業典禮」，校方片面取消畢典，不能將責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。

逢甲大學指出，當天雖積極協調但雙方未能達成共識，考量現場秩序與整體安全，才決議暫緩典禮進行。

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