為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美軍駐防油庫 中市議員批未維護

    多位民進黨議員質疑市府，未好好保存美軍駐防台中的油庫及加壓站。（記者蘇金鳳攝）

    多位民進黨議員質疑市府，未好好保存美軍駐防台中的油庫及加壓站。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/10 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長孫曉雅在二○二二年時曾拜會市長盧秀燕，民進黨議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進表示，當時盧秀燕送給她一本陳述美軍駐防台中《華美的跫音》的專書，但是大楊七座油庫只剩一座，而高北里加壓站還剩兩個加油孔，加壓設備沒有解說牌，市府任由油庫油管風吹日曬雨淋，未有任何防護措施，痛批市府「很落漆」、不重視。

    盧︰大楊油庫定期維護

    市長盧秀燕表示，大楊油庫已列文資，已如同湖心亭，會定期維護，至於高北里加壓站目前不屬於文化資產；文化局表示，清水大楊原美軍油庫設施已登錄為歷史建築，並於二○二一年完成修復，現由文化局與建設局共同管理，每週六開放參觀並有導覽；而南清宮外露油管、高北里加壓站、高美番仔寮油堤三處遺跡已解除列冊追蹤，非屬法定文化資產，由觀旅局及農業局管理維護。

    楊典忠表示，《華美的跫音》是記錄一九六○年代美軍越戰時期在台中駐防歷史的專書，記錄清泉崗機場除設有軍事設施外，美軍曾以油輪將油料輸送至高美濕地外海，再經高北里加壓站將油送至大肚台地的油庫，支援B-52轟炸機作戰，這條貫穿高美西北側的重要戰略輸油管路，花了兩年才穩定運作，其規模與技術足以列為戰後重要歷史見證，要求好好維護及結合導覽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播