美軍駐防油庫 中市議員批未維護

多位民進黨議員質疑市府，未好好保存美軍駐防台中的油庫及加壓站。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/10 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長孫曉雅在二○二二年時曾拜會市長盧秀燕，民進黨議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進表示，當時盧秀燕送給她一本陳述美軍駐防台中《華美的跫音》的專書，但是大楊七座油庫只剩一座，而高北里加壓站還剩兩個加油孔，加壓設備沒有解說牌，市府任由油庫油管風吹日曬雨淋，未有任何防護措施，痛批市府「很落漆」、不重視。

盧︰大楊油庫定期維護

市長盧秀燕表示，大楊油庫已列文資，已如同湖心亭，會定期維護，至於高北里加壓站目前不屬於文化資產；文化局表示，清水大楊原美軍油庫設施已登錄為歷史建築，並於二○二一年完成修復，現由文化局與建設局共同管理，每週六開放參觀並有導覽；而南清宮外露油管、高北里加壓站、高美番仔寮油堤三處遺跡已解除列冊追蹤，非屬法定文化資產，由觀旅局及農業局管理維護。

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楊典忠表示，《華美的跫音》是記錄一九六○年代美軍越戰時期在台中駐防歷史的專書，記錄清泉崗機場除設有軍事設施外，美軍曾以油輪將油料輸送至高美濕地外海，再經高北里加壓站將油送至大肚台地的油庫，支援B-52轟炸機作戰，這條貫穿高美西北側的重要戰略輸油管路，花了兩年才穩定運作，其規模與技術足以列為戰後重要歷史見證，要求好好維護及結合導覽。

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