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    首頁　>　生活

    中火燃氣機組試俥 5度申請遭中市府卡關

    議員質疑，盧市府卡燃氣機組十五個月，大玩兩面手法。 （記者蘇孟娟攝）

    議員質疑，盧市府卡燃氣機組十五個月，大玩兩面手法。 （記者蘇孟娟攝）

    2025/06/10 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中火昨天再度成為藍綠角力議題，民進黨議員張家銨、江肇國、施志昌質疑，盧市府卡燃氣機組十五個月，如今一號燃氣機組原訂六月九日試俥，結果公文仍卡在市府未審核，大玩兩面手法，根本是「用吠執政」；環保局長陳宏益指出，之前因要求補件，會加速審查，本週會發給試俥許可；國民黨議員張瀞分則詢問二○二八年中火無煤真如台電說不可能？盧秀燕則表示，只要中央有決心，二○二八年中火無煤沒有問題。

    環局︰要求補件 加速審查

    議員張家銨、江肇國指出，中火屢被當政治提款機，實情是中火興建燃氣機組審查被盧市府卡了十五個月，好不容易第一部燃氣機組蓋好申請試俥一百天，竟又被卡，從今年一月二日第一次送件，二月五日第二次送件，結果很快被退件，吊詭的是到四月二十一日第五次送件，到現在卡一個半月未准駁，根本拖好拖滿。

    議員批兩面手法 「用吠執政」

    同黨議員施志昌則指出，中央政府推動中火轉型，燃煤比例從二○一六年的三六．九％降至二○二四年的三一．一％，並以天然氣取代、發展再生能源，但盧秀燕卻以各種政治手段杯葛中火天然氣機組，讓中火仍需依賴燃煤，繼續污染台中空氣。

    國民黨議員張瀞分則詢問二○二八年中火真的不可能無煤嗎？盧秀燕表示，中火建置三部燃氣機組，二○二八年會建置完成，一部燃氣機組可抵二．五至三部燃煤機組，約等於十部燃煤機組，只要中央有決心，二○二八中火無煤沒有問題，因為台灣沒有天然資源，若只依賴某一種，萬一出狀況就慘，台灣八成都用火力發電是很大危機。

    中火一號燃氣機組原訂六月九日試俥，結果公文在市府未審核。 （市府提供）

    中火一號燃氣機組原訂六月九日試俥，結果公文在市府未審核。 （市府提供）

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