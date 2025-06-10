《台中》綠批大巨蛋選址 排擠高科技業

台中市議會民進黨團指，大巨蛋選址排擠創研用地，要求市長盧秀燕說清楚。 （記者蘇孟娟攝）

2025/06/10 05:30

議員質疑決策黑箱 不符水湳經貿園區定位 盧︰土地還有22公頃

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕宣佈超巨蛋（大巨蛋）選址在水湳經貿園區「創研一」用地，民進黨議員九日質疑選址決策排擠創研用地，甚至作業黑箱，盧秀燕迴避質疑還放任側翼惡意攻擊綠營反對蓋大巨蛋，「到底在怕什麼」；盧秀燕則強調，未來發展超巨蛋可讓運動變「創意產業」，台中創研土地還有廿二公頃很夠用。

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盧稱「超巨蛋」 議員︰僅能容納3萬多人

民進黨團總召王立任指出，民進黨團從未反對台中市興建大巨蛋，但因水湳已有包括台中綠美圖、國際會展中心、流行影音中心，再「擠進」大巨蛋，更用掉「創研一」，不符水湳經貿園區定位，理性監督卻被盧秀燕側翼惡意剪輯成反對大巨蛋建設，事實勝於雄辯，大巨蛋選址決策「是民間評估還是市府評估」。

議員曾朝榮指出，「創研一」是歷經多任市長規劃起來，盼引進研發、高科技、生醫等產業，只因財團提案且在快卸任的節骨眼被盧秀燕翻盤，「有黑箱作業嫌疑」；議員李天生也質疑，蓋大巨蛋只需五公頃，盧一口氣釋出十六．三公頃的創研用地，甚至「已有廠商在招商」、「先射箭再畫靶」。

「創研一」規劃引進研發、高科技、生醫產業

水湳在地議員陳淑華指出，水湳經貿園區原定位「智慧、低碳、創新」，市價高達數百億的土地只因廠商自提BOT後「高效率定案」，但市府規劃多年的台灣智慧營運塔進度卻「連一張白紙都沒有」。

此外，議員江肇國、周永鴻與張家銨也提出「巨蛋五問」，質疑包括選址黑箱、交通無解、創研落空、座位不足以及財團是誰等五大疑點，要求市府說清楚。

尤其盧秀燕稱規劃「超巨蛋」，卻僅能容納三萬多人，根本未達國際級演唱會規模，疑點說不清，議會不應被迫背書。

盧秀燕則另說，不會畫地自限，會替市民選出最好的提案，三萬座位僅是最低限度，她請議員不要急著定案。

台中大巨蛋完工模擬圖。 （市府提供）

台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾十六公頃。（市府提供）

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