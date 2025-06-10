屏基辦餐會 邀小兒麻痺之友回娘家

屏基當年每天安排接送小兒麻痺學童上下學。（屏東基督教醫院提供）

2025/06/10 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為延續對小兒麻痺病友長達六十年的關懷，並為新建智能醫療大樓籌措經費，屏東基督教醫院將於廿七日晚間六點舉辦「愛的堡壘 希望之夜」感恩餐會暨「小兒麻痺之友回娘家」，邀請曾接受治療的小兒麻痺病友與社會各界共同參與，一同見證生命的奇蹟與台灣醫療史上的溫情篇章。

一九五九年台灣爆發小兒麻痺大流行，無數孩童因染病導致肢體變形、無法行走，屏基挪威籍宣教士醫師畢嘉士與傅德蘭走訪台灣各地，將在地上匍匐前行的孩子抱回醫院，免費為他們矯正手術，畢嘉士還向國外藥廠爭取到小兒麻痺疫苗，並成立支架工廠、自製矯正器具，讓超過一萬名病童重新站起來。

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一九六三年畢嘉士向屏東縣政府爭取孩子們的受教權，屏東縣政府指定屏東市仁愛國小開辦肢體殘障特殊班，這是台灣國小首創，開啟特殊教育新頁；配合九年國民義務教育政策，一九七○年屏市明正國中增設「堅強班」專收仁愛國小肢體殘障特殊班畢業的學生，許多孩子因此考上大學、研究所。

感恩餐會將在同合農科商務會館舉行，以「回娘家」為主軸，已有廿六位北中南各地的小兒麻痺之友報名，即便現在需依賴輪椅代步，他們仍舊滿腔熱情，要回到當年接受治療的起點，分享如何從幼時的無助困境，逐步走出生命的陰影迎向陽光的故事。

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