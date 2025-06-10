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    墾丁小綠蠵龜回大海 盛況逾百隻

    超過百隻小海龜，在墾丁西海灘上孵化後返回大海。（民眾提供）

    超過百隻小海龜，在墾丁西海灘上孵化後返回大海。（民眾提供）

    2025/06/10 05:30

    今年第4起海龜上岸產卵紀錄 保育界猜測是多年前「海龜嬰兒潮」回歸

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園六月七日記錄到超過一百隻綠蠵龜幼雛奮力爬向海洋，展開牠們的冒險旅程，這是今年墾丁第四起海龜上岸產卵紀錄，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）與生態志工連日監測，成功守護小海龜順利回歸大海。

    憑本能從數千公里外 「返鄉」繁殖

    恆春半島是台灣本島海龜產卵熱區，近年密集發現海龜上岸產卵，當地居民與業者展現高度保育意識，讓海洋持續孕育生命；墾管處保育科指出，綠蠵龜具有神奇的「返鄉」習性，成熟海龜會從數百甚至數千公里外的覓食地，憑本能洄游至出生沙灘產卵，小海龜長大後，也會循相同本能回到墾丁繁殖下一代。

    近年墾丁海龜產卵頻繁，保育界猜測可能是多年前「海龜嬰兒潮」的回歸，當地民眾指出，除六月七日孵化的卵窩外，另有一窩因爬痕明顯但未看到孵化的小海龜，西岸另一處沙灘也有海龜產卵紀錄，志工們正密切關注，期盼更多小海龜誕生。

    遵守「五不」及撥打一一八通報救援

    為保護海龜，墾管處與海洋保育署合作，孵化前即展開巡查，確保卵窩不受人為干擾；保育科指出，海龜上岸產卵及孵化都十分不容易，當地業者與居民積極參與保育，協助監測與守護，展現對海洋環境的珍視。

    墾管處呼籲，民眾若遇海龜應遵守「五不原則」，不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害；如發現擱淺或需救援的海龜，請立即撥打海巡「一一八」專線通報。

    沙灘夜間降光源 防止小海龜迷途

    獸醫錢興華並提醒，夜間遊客應避免進入海龜產卵沙灘，請沙灘業者降低光源，防止小海龜因光害迷途，遊客在沙灘戲水後，務必將挖出的沙坑填平，並帶走垃圾，以免影響海龜爬行路徑。

    墾管處指出，從監測、守護到協助小海龜入海，該處與志工、居民及業者合作，構築一道堅實的保育防線，未來將持續推動環境教育與保育宣導，七日大批小海龜奔向大海的畫面，不僅是生命的延續，更象徵墾丁海洋生態復甦，期待下次再與小海龜相會，見證恆春半島「海歸」傳奇的延續。

    小海龜在墾丁西海灘上孵化後返回大海。（民眾提供）

    小海龜在墾丁西海灘上孵化後返回大海。（民眾提供）

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