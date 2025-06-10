土地登記台糖80年 台東19原民領回

原住民族委員會昨天在台東舉行價購台糖公司土地註記原保地土地所有權狀領狀儀式，象徵土地正義的具體實現。（記者黃明堂攝）

2025/06/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣不少原住民祖先耕作的土地在日治結束後被政府登記為台糖公司所有，過了八十年後，登記回到原住民手中。原住民族委員會昨天在台東舉行價購台糖公司土地註記原保地土地所有權狀領狀儀式，由副主委杜張梅莊親自交付土地權狀給十九位族人，象徵土地正義的具體實現。

實現土地正義 族人無須再繳租金

一八九五年日本總督府將原住民原使用祖先遺留之土地均變為公有土地，終戰後，由台糖公司接手所有權，族人轉向台糖公司承租。原民會就上述土地中辦理清查符合公有土地劃編原住民保留地要點及原住民保留地開發管理辦法規定者，辦理價購並增劃編原住民保留地。

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在台東縣、花蓮縣及屏東縣等區域共完成五十七筆土地、面積約一．四四公頃，市價約兩億元，經行政院出面，原民會與台糖公司協議以七四三○萬元價購後，依增劃編原保地相關程序註記為原保地後，依法分配予原先承租使用之原住民族人，族人自此無須再繳納租金。昨天領回土地分別坐落在鹿野鄉、台東市、卑南鄉及太麻里鄉共卅二筆。

杜張梅莊表示，全案源自於二○一七年總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第四次委員會議的提案，請原民會與台糖公司合作進行調查處理。

立委莊瑞雄說，他家祖傳的土地也是台糖公司所有，即使自己身為律師，打官司也不會贏，因為台灣土地採登記主義，不過，政府為落實轉型正義，特別針對原住民承租的台糖土地專案處理，他在立院內政委員會也全力配合政策推動，終於實現。

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