龍馬大道通車 改善台9線到知本溫泉交通

台東知本溫泉龍馬大道昨天通車，地方人士出席見證啟用。 （記者黃明堂攝）

2025/06/10 05:30

新闢4線道 全長1.55公里、寬20公尺 打通聯外交通動脈

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溫泉區聯外交通昨天再升級，知本溪右岸路堤共構道路「龍馬大道」通車，從台九線知本橋即可進入溫泉區，免迂迴繞行，改善交通瓶頸，讓往返知本市區、台九線及台十一線的民眾行車更為便捷。

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免繞行194縣道和知本市區

位於知本溪右岸的龍馬路，過去雖可由台九線省道直通知本溫泉區，但路寬僅有六公尺且路況不佳，導致多數遊客及居民進出知本溫泉區仍以一九四縣道為主，路程較遠且遇假日極易雍塞形成交通瓶頸。縣府運用知本溪土石填築堤身提高水防標準，開闢四線道平穩筆直道路交通更加便捷，車輛可從台九線直通知本溫泉，免於繞行縣道進入溫泉區及分散連假車流量，改善知本溫泉區與台九線的交通連結，打通最重要的聯外交通動脈特別是遊覽車等大型車輛終於不必再繞行狹窄的知本市區，以後可從台九線直通到知本內溫泉。

可有效分散連假車流量

縣府建設處說明，為了打造更便捷及更寬敞的知本溫泉出入門戶，在縣府努力爭取下，二○二一年十一月獲得內政部國土管理署補助及縣府自籌經費，共投入一億四二一四萬元推動龍馬大道開闢工程，並於前年二月動工，將龍馬路與知本溪右岸堤防結合開闢為全長一．五五公里、寬廿公尺的計畫道路，設置快慢車道、兩側人行道，並綠植近四百株喬木，串聯台九線知本橋與溫泉橋，除改善過往交通瓶頸，紓解既有車流壓力，使往返知本市區、台九線及台十一線的民眾行車更為便捷，進一步活化周邊卅公頃的遊憩用地，為大知本地區的觀光發展帶入動能。

台東縣知本溫泉區聯外交通再升級，知本溪右岸路堤共構道路「龍馬大道」通車。（記者黃明堂攝）

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