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    北市公館圓環將拆 新店通勤族憂塞車

    台北市公館圓環拆除計畫預計7月施工，公車專用地下道保留與否懸而未決。 （記者董冠怡攝）

    台北市公館圓環拆除計畫預計7月施工，公車專用地下道保留與否懸而未決。 （記者董冠怡攝）

    2025/06/09 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕台北市政府預定今年七月啟動拆除公館圓環計畫，可能在暑假期間封填地下公車專用道。新北市議員陳乃瑜表示，公館圓環交通動線將在施工期間被打斷，新店居民塞車恐成為日常。新北市府交通局專門委員林昭賢回應，工程期間恐影響福和橋出入車流，將與台北市府交通局研商配套方案。

    新北市府︰恐影響福和橋車流

    陳乃瑜指出，公館圓環是新店居民出入台北市區的重要通行路段，台北市府為了改善交通事故熱點，準備拆除圓環、填平公車地下道，但施工期間交通動線被打斷，恐延長通勤時間，塞車可能成為新店民眾的日常生活。此外，原本走地下道的公車改道，降低大眾運輸效率，依靠公車通勤的上班族或通學的學生，必須預留時間提早出門。

    她說，台北市府認為公館圓環拆掉可以提升安全，但居民擔心新的設計能否解決問題，是否產生更多瓶頸路段與視覺死角？她將持續監督工程進度，並與北市議員合作，要求北市府動工前研擬完善配套措施。

    林昭賢表示，台北公館圓環鄰近福和橋，施工時往返車流上、下橋較不方便，使永和、中和、新店等居民通勤時間受到影響，已請台北市以科學數據為基礎，全面評估並找出兼顧公車優先通行效益、行人通行安全提升、交通事故風險降低的最佳方案，減輕對新北市民影響。

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