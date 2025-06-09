（新北）迫遷纏訟13年 瑠公圳蔡金木宅籲緩拆

蔡金木宅位瑠公圳旁，26日將面臨拆除危機。（記者陳奕劭攝）

2025/06/09 05:30

新店70多年老屋 法院通知26日拆除 律師建議與地主重協商尋求雙贏

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區屋齡逾七十年的蔡金木宅位於瑠公圳旁，因為新店瑠公圳迫遷案官司失利，台北地方法院民事執行處發布拆除通知，將於六月廿六日拆除古厝。屋主賴碧珍、委任律師葉恕宏等人昨天指出，目前都市計畫尚未變更，拆屋後無法立即開發，呼籲法院暫緩拆除，並與地主重新協商，尋求雙贏方案。記者致電農田水利署瑠公管理處、「崟豐實業」未獲回應。

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屋主護家園 公民團體籲開發兼顧保存

蔡金木宅位於瑠公圳水道，賴碧珍與外婆陳罔市一家四代居住於此七十多年，眼見老屋即將面臨拆除，賴碧珍與公民團體昨天召開記者會，高喊「呼籲協商莫拆除」、「保存開發可兼顧」口號，強調守護家園的決心。

賴碧珍表示，官司已纏訟十三年，過去家族有意申購土地，遭瑠公農田水利會以「業務用地」或「機關用地」拒絕，最後這筆土地在前台北縣長周錫瑋推動「瑠公圳風華再現」計畫後，隔年賣給「崟豐實業」，剝奪家族的優先購買權與生存權。

開發商若捐贈土地 可獲興建容積率440％

葉恕宏說明，目前蔡宅仍屬機關用地，開發商若要變更開發，須捐出面積四十五％以上的土地或繳納代金，才能以容積率四四○％的條件興建建物，建議開發商將蔡宅用地納入變更的法定捐贈面積範圍，或繳納代金後再將蔡宅依《都市計畫法新北市施行細則》捐出做公益使用，如此地主興建的容積不會受損，還有機會獲得蔡宅樓地板面積等量的容積獎勵。

專業者都市改革組織理事長孫啓榕認為，案件仍在規劃程序，土地使用分區變更進行中，即便拆除賴宅也無法立即開發，呼籲雙方協商找出雙贏方案。

文史人士︰拆老宅將失水圳與鐵道見證

文山社區大學專案經理李明哲指出，蔡金木宅是瑠公圳與和美煤礦的見證，宿舍曾供煤礦工人居住，老宅後方即是煤堆場與鐵道倉庫，標示萬新鐵路的起點。蔡宅拆除後鐵道與水圳的歷史將脫離民眾日常生活，不只是建築物消失，更是當地歷史文化的一大損失，呼籲新北市政府核准提報文化景觀，搶救蔡家老宅。

文化局回應，文史團體提報「瑠公圳新店圳頭水岸地景」為文化資產，經邀集文資審議委員與相關單位現勘，並召開審查會議，評估此地景的文資價值未達法定登錄為文化景觀的基準，決議不列冊追蹤。

新店區蔡金木宅屋主賴碧珍（中）等人籲法院暫緩執行拆屋，強調「呼籲協商莫拆除」、「保存開發可兼顧」。（記者陳奕劭攝）

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