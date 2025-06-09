宜蘭淨灘 5年清理廢棄物5萬公噸

宜蘭縣懸掛「隨手淨」浮球店家，免費出借工具給大家淨灘。（宜縣府提供）

2025/06/09 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭海岸線逾一百公里，各界經常發起淨灘行動，最近五年累計清出五萬噸的海岸廢棄物。宜蘭縣環保局跟海岸店家攜手推出「隨手淨」，由合作店家免費出借淨灘工具，將遊客清出的垃圾轉交清潔隊清運，盼喚起各界一起守護宜蘭的海岸環境。

海洋日 壯圍海岸撿廢棄物300公斤

昨天是國家海洋日，宜蘭縣環保局偕同觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、林業及自然保育署宜蘭分署等單位，動員二六○人到壯圍鄉東港海邊淨灘，宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德也到場撿拾廢棄物，共清出二一○公斤一般垃圾與九十公斤資源回收物。

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林茂盛說，活動除了淨灘，現場還有AR實境解謎遊戲體驗，讓參加者從中汲取環境教育知識，促使保護海洋、減塑減廢的理念融入日常生活，提升全民環保意識。

宜縣環保局統計，行政院二○二○年提出「向海致敬」計畫後，宜蘭海岸線一年平均清出一萬噸廢棄物，五年累計五萬噸，其中以保特瓶、漁業廢棄物、塑膠製品居多。

海邊「隨手淨」 又5店家有意加入

為號召更多人響應淨灘，宜縣環保局去年推出「隨手淨」，已有頭城海邊的九號咖啡外澳館、川岩River Stone Coffee、蘇澳海邊的樂高衝浪俱樂部等三家業者加入。

遊客到宜蘭海邊遊玩，若看到懸掛「隨手淨」浮球店家，可免費借用淨灘工具，清出垃圾後再交付店家轉交給清潔隊。環保局表示，接下來還有五家業者有意加入，近日將簽署合作意向書，合作店家可望增至八家，相關訊息可上「隨手淨」網站查詢。

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