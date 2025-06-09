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    首頁　>　生活

    八掌溪已疏浚415萬立方公尺 可望超標

    2025/06/09 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕凱米颱風去年七月下旬重創台灣，八掌溪中游南北兩岸因溢堤成為重災區，水利署第五河川分署啟動八掌溪緊急清淤，分三階段疏通瓶頸河段，目標今年六月底疏浚四二○萬立方公尺，至五月底疏浚量已達四一五萬立方公尺，預計可超越目標。

    五河分署副分署長李俊霖說，凱米颱風重創八掌溪中游南北兩岸，因洪水量太大，瓶頸河段淤積嚴重致溢堤成災，因土方去化不易，五河分署向台糖公司租用嘉義縣水上鄉南靖農場六公頃及台南市後壁區菁寮農場六十三頃土地做為暫時堆置場。

    李俊霖表示，取得土方暫時堆置場後啟動緊急清淤，清淤範圍從上游永欽一號橋至下游高速鐵路橋，長約十五公里，目標六月底達四二○萬立方公尺，至五月底疏浚量四一五萬立方公尺；目前第三階段疏浚位置為八掌溪與赤蘭溪匯流口附近、八掌溪與內溪洲排水匯流口及附近區域。

    李俊霖說，南靖農場已堆置四十萬立方公尺，容量已滿，不再進土，已上網辦理標售，如標售至○元仍未標出，將開放有填土改良需求的農民取用；菁寮農場預估暫置三八○萬立方公尺，已著手辦理土方堆置方案評估，預計今年九月可完成規劃。

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