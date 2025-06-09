雲林最大虎尾632高地親水公園啟用 親子嗨戲水

雲林首座大型親水公園「虎尾632高地親水公園」昨日正式啟用。（記者李文德攝）

2025/06/09 05:30

有水噴霧、水濂瀑布及地坪噴泉戲水區 5至10月每週六、日免費開放

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮公所去年在六三二高地公園投入三千五百萬元經費，打造成為縣內首座大型親水公園，經一年多工程，昨天啟用，免費讓民眾入園，首日吸引近千名親子戲水；虎尾鎮長林嘉弘表示，預計規畫滑水道、增設遮陽設備，讓民眾前來休憩更好玩、舒適。

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首日吸引近千人入園

六三二高地公園原為公墓用地，四年前鎮公所考量鎮內缺乏適合親子同樂遊戲場，變更為公園用地，並向營建署爭取一千兩百萬餘元補助，加上縣府補助及鎮公所自籌款，打造為親子公園，二○二二年啟用，現在已成為熱門親子景點；去年一月鎮公所、縣府再進行第二期工程，占地一．五公頃的六三二高地公園是縣內面積最大的水陸親子公園。

林嘉弘說，第二期工程以親子水域為主題擴建，設置有水噴霧、水濂瀑布及地坪噴泉的戲水區，可供市集展演用的空間、草坪野餐區等，戲水區將從五月至十月每週六、日的上午八點至下午五點免費開放，安排至少兩名工作人員在現場管理；鎮公所持續推動公園服務機能，推出多元活動，正規劃第三期工程，預計設置滑水道及增加遮陽設施。

第3期擬增滑水道及遮陽設施

前來戲水的民眾說，虎尾鎮終於有免費帶小朋友遊玩、戲水及放電的地方，不用擔心暑假沒有地方可去；雲林縣長張麗善表示，六三二高地公園緊鄰虎尾鎮知名景點建國眷村，已編列兩千萬元預算，打通兩處之間的道路，預計今年九月完工，未來親子可遊憩公園、暢遊建國眷村，感受虎尾鎮魅力。

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