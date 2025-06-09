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    翠翼鳩現身台南水道博物館 遊客驚喜

    嘉義市頂庄社區長期投入獨角仙棲地保育。（記者林宜樟攝）

    嘉義市頂庄社區長期投入獨角仙棲地保育。（記者林宜樟攝）

    2025/06/09 05:30

    〔記者劉婉君、林宜樟／綜合報導〕台南山上花園水道博物館園區內，近日發現翠翼鳩蹤跡，羽翼翠綠，閃耀金屬光澤，現身的地點就在B館前的木棧平台旁，悠然自得，鄰近遊客活動的路線，毫不畏懼人群，讓遊客相當驚喜。

    翠翼鳩主要棲息於低海拔雜木林、農地及灌叢間，館方表示，翠翼鳩為中型地棲鳩類，性格膽小、行蹤低調，過去較少出現在人為設施附近，但近二年這個季節都可在園區內發現牠的蹤影，讓喜愛鳥類的人士相當驚艷，有民眾說，「沒想到可以這麼近距離看到，還不怕人，實在太難得。」

    近期園區內也多次觀察到黃鸝、朱鸝、小領角鴞、鳳頭蒼鷹等鳥類，以及具有環境指標性的彩裳蜻蜓等昆蟲，顯示出良好的生物多樣性與棲地吸引力。館方呼籲民眾，賞鳥時保持安靜與適當距離，共同維護寶貴的自然資源。

    嘉市辦獨角仙生態季

    另，嘉義市頂庄社區長期投入獨角仙棲地保育，昨社區舉辦的獨角仙生態季登場，由學生擔任導覽員進行獨角仙生態解說，設有低碳市集、手作DIY體驗及音樂表演，讓民眾探訪昆蟲秘境。頂庄社區早期從廢棄鐵道起步，打造生態友善的自行車道與棲地環境，保留老樹、種植光臘樹及推廣友善農法，避免農藥破壞生態，逐步建構出獨角仙及多樣性生物棲息的綠色廊帶；嘉義市副市長林瑞彥、頂庄里長莊天基等出席揭幕。

    台南山上花園水道博物館發現翠翼鳩的身影，距離遊客活動範圍近，且不怕人。（記者劉婉君攝）

    台南山上花園水道博物館發現翠翼鳩的身影，距離遊客活動範圍近，且不怕人。（記者劉婉君攝）

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