泥塑大師杜牧河 指尖捏出人生百態

杜牧河博學多才，一雙巧手捏出生靈意象，也塑盡人生百態。（台南市政府提供）

2025/06/09 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局規劃「台南奇人帶路」系列報導，邀作家張耘書及鄭佩雯採集各類職人的生命故事，同時探訪各地，提供不同角度的創意遊程。國寶泥塑大師杜牧河，從捏麵人到剪黏、粧佛到投入泥塑，在各個廟宇創下許多經典之作，更塑出人生百態。

巧手和創新 留下經典之作

家族從事捏麵人製作，杜牧河年少時便習得一手絕佳的捏麵功夫，也學習剪黏與粧佛，投入泥塑後嶄露天賦，從技法到材料不拘泥的創新，展現獨特風格，別人的作品是依畫稿做，而他則多了來自生活中的養分。首件廟宇泥塑︱灣裡怡峰殿舉喜堂內十尊神像打響名氣。

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杜牧河表示，自幼常聽身為戲班老闆的伯父常講古，對於各種戲齣深植腦海，在在都影響後來他塑造人物的神形兼備。好比文生武將有別、身分不同則形象各異，武將魁梧可強調肩線、女子表現纖細嬌柔、老人駝背、彌勒佛圓腹，從綁骨架時曲線就有所區別，也是決定結構的關鍵。

杜牧河說，神像的架勢則多來自於手部，手的比例、動作、以致角度彎曲，得與握執的兵器配合，姿勢之外也要力道呈現。此外，泥塑講求虛實表現恰如其分，要先塑出實的骨架身軀，線條必須流暢，再做虛的部分，如衣摺與裝飾，這一切皆在他的腦子裡、指掌間，巧手匠心，細膩完美地塑出人生百態。

歸仁修元禪寺12米高的風神與雷神，是杜牧河以新工法打造。（台南市府提供）

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