世界海洋日 台南清出413公斤海廢

南市「潛海戰將」帶著潛水裝備，化身海洋清道夫，共同為保護海洋環境貢獻力量。（南市環保局提供）

2025/06/09 05:30

800名志工加上10位「潛海戰將」 清理觀夕平台海灘與海底垃圾

〔記者蔡文居、王姝琇／台南報導〕昨天六月八日為「世界海洋日」，台南市環保局在安平知名景點觀夕平台舉辦「海好有你 海洋廢棄物宣導活動」，活動中除水環境巡守志工、企業代表超過八百人參與淨灘外，還有十名「潛海戰將」潛水人員，化身海洋清道夫，共同為保護海洋環境貢獻力量，大家齊心協力，一共清除了四百一十三公斤的海洋廢棄物。環保局統計，海灘上撿拾到的廢棄物以蚵架為最大宗，其次為寶特瓶。

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海灘廢棄蚵架最多 其次寶特瓶

南市環保局表示，觀夕平台一帶海灘，很多海底垃圾多纏繞於珊瑚與岩塊之間，清理難度高，台南的潛海戰將每年都會出勤約六十人次投入海底清理，以行動為保護海洋環境貢獻一分力量。

教練陳餘鋆表示，隨著多年努力，這裡的海洋環境已有改善，但仍需從日常生活中落實減塑、低塑與無塑行動，從源頭減少污染。

環保局表示，活動除淨灘與海底清理外，也同步進行海灘廢棄物調查，並設置多元關卡讓民眾認識海洋議題。參與單位包括海委會海洋保育署等。

潛水人員每年出勤60人次清理

環保局表示，牡蠣養殖為南市重要海上經濟之一，但每逢颱風常造成蚵棚散落，碎片流入海中成為垃圾，衍生不少海洋廢棄物。為解決問題，市府積極媒合業者處理廢棄蚵棚與蚵殼，龍崎區農會利用蚵架炭開發「海竹炭」系列商品，台糖生技材料廠則將牡蠣殼製成碳酸鈣原料，讓資源可以循環再利用。

發泡塑膠碎屑嚴重污染海岸線、危害生態

在台南海岸從事海廢監測、淨灘長達廿年的台南社大海廢社，檢視台南海岸線海廢現況，發現從七股國聖燈塔一直到二仁溪口，長達一、二十公里的海岸線，全都充斥著漁業用發泡塑膠及其碎屑，還有飲料塑膠瓶等垃圾，其中碎屑難以清理，嚴重污染海岸線及危害海洋生態環境。

另，第十二屆台江青春伴行昨日登場，兩百多位台江親師生齊集海尾大道公廟，陪伴即將畢業的同學踏溯台江，全程廿三公里，挑戰畢業成年禮；以走路行動，為台江內海發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。

台南海岸線充斥著漁業用發泡塑膠、碎屑等垃圾，嚴重污染海岸線及危害生態環境。 （晁瑞光提供）

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