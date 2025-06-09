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    紫南宮99.9K環縣自行車 2873人挑戰

    「2025永不放棄?一騎來發財」紫南宮環縣自行車活動，共有2873名騎士挑戰。（南投縣府提供）

    「2025永不放棄?一騎來發財」紫南宮環縣自行車活動，共有2873名騎士挑戰。（南投縣府提供）

    2025/06/09 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕「二○二五永不放棄・一騎來發財」南投紫南宮環縣自行車挑戰活動，二八七三名騎士昨清晨從竹山消防署訓練中心第一停車場出發，頂著烈日挑戰九九．九公里路程，騎士們揮汗如雨、奮力踩踏前行，有二八三二人在七小時內完賽，獲得鑲入紫南宮蛇年發財錢母的特製紀念獎牌，象徵「圓圓滿滿・一騎發財」。

    邁入第十三屆的紫南宮環縣自行車挑戰活動，今年報名挑戰者年齡最大八十歲、最小十歲，為響應雙北世界壯年運動會推廣帕拉運動（Para）精神，首度邀請南投縣傷殘協進會手搖車騎二名身障車友參加。

    南投昨一早天氣睛朗，清晨六時許，二八七三名騎士在南投自由車國手盧紹軒等人領騎下出發，騎經名間、南投市、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等鄉鎮，再返回起點，全程串聯縣內多處特色地景，盼藉此賽事，帶動周邊觀光、旅宿與餐飲產業發展。

    台灣自由車運動協會理事長彭劍勇表示，活動選在接近六月三日「世界自行車日」的假日舉行，係響應聯合國倡議透過運動促進和平與永續發展，並藉此推動全民運動及低碳旅遊。

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