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    柬詐騙園區歸來 女大生向阿公道歉

    李女與阿公擁抱，並向阿公道歉。（記者歐素美攝）

    李女與阿公擁抱，並向阿公道歉。（記者歐素美攝）

    2025/06/09 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕「阿公，對不起，讓你擔心」！台中市十九歲李姓女大生，三月十三日與林姓女同學前往香港打工，結果輾轉被送到柬埔寨詐騙園區，驚魂八十四天，幸沙鹿區美仁里長陳建良透過當地朋友營救，前晚順利返台，見到想念的外公，忍不住大哭並向阿公道歉，表示不該衝動去海外打工，昨並在里長陪同下感謝大家關心及營救。

    就讀台中市某科技大學進修部一年級的李女，父親早逝，外公要扶養她媽媽、她跟妹妹三人。

    她表示，在Threads看到徵才廣告，到香港工作，月薪三萬兩千元。想趕快賺錢減輕外公負擔才應徵，對方幫他們辦好護照，第一次出國到香港，不料，公司說香港已無職缺，隔天帶她們飛往金邊分公司，她看到白牌車來接送才驚覺被騙。

    李女說，在詐騙園區每天工作十二到十五小時，就是在網路上發布詐騙徵才廣告，但她都沒有貼到網路平台。六月二日她利用上廁所拿手機用LINE向阿姨求救，阿公當天匯款十三萬六千元贖人，但對方要求再匯款；阿公說，實在沒錢，只好報警。

    里長陳建良接獲李女阿姨求助，六月五日連繫柬埔寨友人協助營救，不到六小時，詐團放人，友人並安排二人於六日搭機返台。

    李女說，在園區很擔心從此回不了家，目前園區還有十多名台灣人；阿公說，人回來就好，希望孫女完成大學學業；校方表示，會給予相關輔導及協助。

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