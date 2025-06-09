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    竹縣芎林廣設YouBike 7月可望上路

    新竹縣芎林鄉下個月前，YouBike將完成10個站點。（記者黃美珠攝）

    新竹縣芎林鄉下個月前，YouBike將完成10個站點。（記者黃美珠攝）

    2025/06/09 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣府交通旅遊處跟芎林鄉公所合作規劃十個YouBike站點，共九十輛一般自行車、廿輛電輔車，現在已有九站完成安柱，最快七月就可上路。

    規劃10個站點

    交旅處表示，縣府推動公共自行車YouBike，在竹北、竹東、湖口、新豐、新埔五個鄉鎮市累積騎乘人次已突破四百萬人次，今年鎖定芎林設站點。

    芎林站點規劃涵蓋敏實科技大學、鄉公所、綠獅金獅公園、飛鳳山等學區、機關、住宅區以及景點，兼顧了通學、洽公以及假日休閒的需求。騎乘範圍，西可到竹北高鐵區、往南可抵竹東，對於公共運輸的可及性、活化在地綠色旅遊發展都有加分效果，未來全縣將有一七四站、一四四○輛YouBike。

    交旅處說，四年前曾委外評估過芎林推動YouBike的可能性，但因當時人口密度偏低，在運量不足下，評估恐會發生營運上的困難，而先暫列非優先區。

    近年在竹北高鐵衛星地帶的金獅、綠獅等重劃區內，遷入人口激增，讓芎林列入優先考慮的鄉鎮市。

    交旅處說，縣內還有寶山鄉等也在積極爭取YouBike進駐，但受到縣內多丘陵、住家很多散居，人口分布又呈M字型影響，如要增設YouBike，還得考慮運轉率是否達標。

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