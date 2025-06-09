桃園正光海砂屋公辦都更 8成5住戶同意

2025/06/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首例正光花園新城海砂屋公辦都更案，同意住戶比例突破八十五％，桃園市政府住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，已進駐該社區成立桃園第一處都更駐點工作站，並且積極辦理招商前置作業，預計八月公告招商，年底完成出資人甄選程序，二○二八年啟動拆除與重建，預計二○三二年完工。

邱英哲表示，目前同意都更的土地面積比例達八十五％、建物人數比例更是高達九十三％，市府已同意由住都中心擔任實施者，五月即啟動社區駐點工作站，提供住戶現場諮詢服務，後續將舉辦多場都更主題說明會，協助住戶了解相關政策、流程與權益，以順利推動都更重建；此外，住都中心也同步展開建築需求調查與中繼安置問卷，廣泛蒐集住戶意見，作為後續招商作業的重要依據，並努力提升整合比例，以提高招商成功率。

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正光花園新城共有一九五戶、所有權人二二三人，一九九六年被判定為海砂屋，因土地及建物產權複雜，都更重建遲無共識，如今透過公辦都更露出曙光。

住都中心表示，桃園市還有桃園區大華八街、龜山區金山光峰、桃園區豐林國宅三件都更案，同樣取得多數住戶同意，將以公辦方式協助，分別於六到八月召開方案初評說明會。

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