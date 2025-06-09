「樹說頭前溪」繪本 兒童視角「畫」家鄉

「樹說頭前溪」繪本，從孩子的視角訴說百年老榕樹（後方）與社區共生共榮的故事。（記者羅欣貞攝）

2025/06/09 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動家鄉文化與環境永續意識，屏東市頭前溪老樹文化工作坊與屏東縣政府合作，推出由在地社團自主出版的兒童家鄉故事繪本「樹說頭前溪」，訴說鎮溪宮前百年老榕樹的故事，昨天舉辦新書發表會，社區居民和學童們熱情參與，傳遞對家鄉的愛，溫馨感人。

「樹說頭前溪」繪本從孩子的視角為出發點，描繪頭前溪老樹與社區共生共榮的歷程，深刻表達對家鄉人文、自然與文化資產的情感連結，由頭前溪老樹文化工作坊總監邱妙玉策劃，結合屏東縣政府農業處護樹專業團隊，邀請多位具備圖文創作專長的教育工作者共同指導。

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邱妙玉說，社區孩童們透過實地走訪廟宇、訪談在地耆老及自然觀察，描繪鎮溪宮百年老樹與在地生活樣貌，一筆一畫訴說屬於頭前溪庄頭的文化記憶，共有十一位前進國小學生參與，全程歷時約一年。

「看到自己的畫變成繪本，很有成就感」，四年級鄭姓學生表示，她畫的是老樹爺爺最初是坐著牛車來到頭前溪的小樹苗，是發揮想像力畫出來的。

繪本內容聚焦故鄉老樹、廟埕故事、生活百態三大主軸，參與創作的學生昨天並將原圖贈予鎮溪宮收藏；繪本初步印製五百冊，將贈送縣內學校。

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