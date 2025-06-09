東港高中國中部國樂團 王船館演出

東港高中國中部學生組成的國樂隊，昨天國三生受邀到屏東王船文化館進行沙龍音樂會表演。（記者陳彥廷攝）

2025/06/09 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港高中國中部學生所組成的國樂團經常在全國學生音樂比賽中取得特優，往年親友都得遠赴屏東市演藝廳才能欣賞子弟學習成果，去年東港王船館啟用後成為南屏東地區的文化演藝中心，昨天東港高中國樂團應邀到王船文化館表演（見圖，記者陳彥廷攝），悠揚樂聲獲得滿場喝彩的鼓勵。

十餘年耕耘成果 下週日屏東演藝廳表演

東港國中時期的音樂班於二○○九年轉型為國樂班，在多年耕耘後，十多年前開始在全國學生音樂比賽大放異彩，今年再度獲得特優成績，每年都到屏東市表演，場地從中正藝術館移到屏東演藝廳，讓學生們展現成果，今年該校國樂班在成果發表前獲得東港王船館的邀請，讓學生們在鄉親面前一展才華。

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演奏大提琴的東港高中九年級生蔡旻娟說，以前多半在學校禮堂或教室表演，來到王船館看到有這麼多的人潮和觀眾，不免感到有些緊張，但觀眾非常認真欣賞他們表演，讓她覺得越來越有成就感，很感謝縣府及王船館提供這個機會，讓他們在鄉親前展現學習成果。

東港高中組長方宣雅指出，下週日國樂團將再度在屏東演藝廳表演，屆時是七、八、九年級三班一起表演，與沙龍音樂會的小團表演不同，學校將以接駁車接送學生往返，歡迎東港鄉親前往演藝廳共襄盛舉。

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