今年黑鮪魚季 捕獲一萬一千五百尾

漁業署昨天下午公告，全國黑鮪魚捕撈已突破1.1萬尾。（記者陳彥廷攝）

2025/06/09 05:30

昨天零時起停止捕撈 通報到下午六點

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年黑鮪魚捕撈政策全面調整，昨天零時起正式停止捕撈，通報到下午六點，初步統計全國共捕撈約一．一萬尾，總重達兩千三百噸左右，略逾漁業署釋出的兩千兩百噸配額，每尾均重約兩百公斤，較去年一百八十公斤還要重，整體品質也有不錯表現。

捕獲總重約兩千三百噸

今年漁船捕撈黑鮪採「標籤制度」，漁船領標籤才能捕撈，在捕獲量達總配額一半後，每船可捕數量依噸級降為四、六、八尾，因此黑鮪產季後期入港數量開始減緩，加上不少漁民為避開一窩峰進港而價格下跌，刻意以超低溫冰凍漁獲再伺機擺上檯面交易，因此交易量與海上回報捕獲約有一千五百尾的落差。

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昨天屏東、宜蘭及台東等三處主要黑鮪捕撈漁港皆未開市，漁業署昨天下午公告，今年黑鮪季共捕撈一萬一千五百尾，總重約兩千三百噸，雖略有超標，但坊間認為，二千二百噸的配額是漁業署扣除去年超額捕撈量並考量相關情況後所釋出數量，顯然實際配額較高，加上還有標籤控管，今年應不致於再度超額捕撈。

每尾均重二百公斤較去年重

全台黑鮪捕獲數統計至昨天，東港有六千一百多尾入港，總重約一千一百噸，蘇澳港有兩千六百尾、約五百噸，台東縣新港近三百尾、約五十噸。

東港區漁會指出，記錄顯示，今年東港捕獲最大尾的黑鮪重達三百七十五公斤，每尾均重約二百公斤，比去年好，捕撈禁令宣布後，預計今天將出現一波漁船大返港潮，初估會有約五百尾黑鮪進港，但會不會全數擺上檯面交易，有待漁民自行評估。

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