打新冠疫苗 基隆加開社區接種站

2025/06/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕新冠疫情持續升溫，根據衛生福利部疾病管制署最新監測顯示，國內感染人數持續上升，預估疫情高峰將落在六月底至七月初。基隆今（九）日起至廿一日，於七個行政區加開四十四場社區接種站，週六（十四日）早上八時卅分到十一時，於中正路上的基隆港務大樓，開設大型接種站，提供隨到隨打的接種服務。

14日港務大樓 隨到隨打

基隆市衛生局呼籲，接種新冠疫苗是當前最有效預防重症與死亡的方式，呼籲出生滿六個月以上且尚未接種新冠疫苗的民眾，儘速接種。有意願接種疫苗的企業與機關，可主動聯繫轄區衛生所安排接種。

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另外，週三（十一日）起，針對六十五歲以上長者、五十五到六十四歲原住民、出生滿六個月以上且有免疫不全及免疫力低下患者等感染後易發生重症或死亡之高風險族群，已接種第一劑且間隔二個月（六十天），可再接種第二劑新冠疫苗。

基市衛生局長張賢政呼籲，民眾出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠的室內場所戴上口罩、勤洗手，符合疫苗接種資格的民眾踴躍接種；如出現發燒或有呼吸道症狀，建議盡量在家休息，避免不必要外出，外出時記得戴口罩。

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