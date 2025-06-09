國際好手參賽 31艘帆船基隆嶼繞島競速

第21屆「台琉國際帆船賽」，來自日本、美國、加拿大、智利等國選手參賽，31艘重型帆船齊聚潮境海灣，來自各國好手駕馭展開追逐。（基隆市府提供）

2025/06/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕第廿一屆「台琉國際帆船賽」，來自日本、美國、加拿大、智利等國選手參賽，三十一艘重型帆船、近三百位選手齊聚潮境海灣展開基隆嶼繞島追逐，場面壯觀；專程跑來看帆船競技的民眾擠滿潮境公園，帆影交錯，成為夏日美麗的風景。

二○二五潮境海灣節「帆船月系列活動」昨天（八日）於基隆市碧砂漁港展開，副市長邱佩琳說，潮境海灣節是基隆觀光盛事，透過國際帆船賽深化與姊妹市宮古島市的交流。邱指出，市府今年導入時尚、互動與在地創意，透過帆船賽、主題市集與親海體驗等內容，讓更多人看見基隆。

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「潮境山海市集」一連兩天舉辦，三十多家在地品牌與青創團隊，融合基隆風味、設計與文化開賣，在人潮湧入下，許多商家不到中午就完售。

另外，民眾穿上海洋風造型，在「潮帆風尚打卡牆」前拍照打卡，即可兌換限量潮流領巾；寓教於樂的「帆船知識小學堂」，小朋友透過遊戲學習風向與航行原理，吸引親子排隊參與。

基市產業發展處長蔡馥嚀表示，潮境海灣節尚有多場主題體驗與親海活動，相關資訊請上「潮嚮．山海基隆粉絲團」、「潮境海灣節官網」或到「基隆潮境海灣節」官網查詢。

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