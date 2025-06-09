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    北市倡導動物日 預防兒虐、家暴

    北市議員許淑華（左一）表示，若從小就學會愛護動物，未來對於婦幼關懷或暴力都有一定的健康發展。（記者劉詠韻攝）

    北市議員許淑華（左一）表示，若從小就學會愛護動物，未來對於婦幼關懷或暴力都有一定的健康發展。（記者劉詠韻攝）

    2025/06/09 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市昨舉辦第三屆「同伴動物日」活動，響應每年六月的「國際同伴動物日」，希望喚起社會對動物福祉的重視；今年以「保護動物，就是保護婦幼的第一道防線」為主軸，台北市議會議長戴錫欽認為，如今虐童與家庭暴力頻傳，若能廣泛推動類似活動，將有助於無形中減少暴力行為的發生。市議員許淑華說，從小學會愛護動物，未來對於婦幼關懷或暴力都有一定的健康發展。

    第三屆「國際同伴動物日」由台灣環產工會、美國多多關懷動物基金會、北市公益有成協會主辦，昨上午在台北市議會登場，議長戴錫欽、議員許淑華、陳宥宸及環產工會理事長何承翰參與。

    戴錫欽指出，人們與動物相處可以培養出更多的溫柔與同理心，雖然動物保護意識已逐漸進步，但社會中仍不時傳出虐童與家庭暴力的案例，若能廣泛推動類似「國際動物夥伴日」活動，讓更多家庭透過與動物的互動，建立起人與人、人與動物之間的情感連結與尊重，將有助於無形中減少暴力行為的發生。許淑華說，作為台北防止動物虐待協會（TSPCA）顧問已有十五年，她表示，為深化對暴力與婦幼保護的關注，將推薦相關團體引入學校，尤其針對國小「公民教育課程」，加入多元文化與生命教育內容。

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