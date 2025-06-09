北市罷5藍委 罷團催票 綠議員支援

公民團體罷藍委行動在等待中選會審查二階連署結果的期間，透過遊行、串聯相挺等活動，為罷免行動保溫。（資料照，記者方賓照攝）

2025/06/09 05:30

三階陸戰加溫 各選區民進黨議員協助發文宣、站路口、掃街、辦宣講

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市朝野七名立委被發起連署罷免，其中罷免民進黨籍吳思瑤、吳沛憶均失敗告終，剩下國民黨籍徐巧芯、李彥秀、羅智強、王鴻薇與賴士葆，正在等待二階查對結果，由於罷團罷藍委送件數都高於法定門檻，預期將可順利進入第三階段投票；近日各區罷團聯合行動持續加溫，各選區民進黨籍議員也表示將提供後勤支援，希望催出中間選民的「同意罷免」票。

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「山除薇害」看板將重返

相較罷綠的失利，公民團體罷藍委行動進入第三階段催票，透過合縱連橫在等待二階結果的這段期間，持續為罷免行動保溫；罷免李彥秀的「港湖除銹」七日在大湖公園舉行謝票遊行，在地民進黨議員李建昌也協助徵集看板點支援罷團；罷免王鴻薇的「山除薇害」的外牆廣告被拆除，全國十八個罷團集結聲援，高喊「看板會拆、民心還在！」昨傳出獲得支援，「山除薇害」看板將重返，持續獲得外界關注。

民進黨議員也表示對於罷團將提供後勤支援；賴士葆選區（文山、中正區十里）的議員王閔生、羅智強選區（大安）的議員簡舒培表示，穩固民進黨的支持者之外，也須爭取中間選民的認同，說服對國民黨作為看不下去的藍營支持者，轉而加入罷免行列。未來會協助發放文宣、站路口、舉辦宣講會或客廳會，最後聯合大造勢，壯大聲勢，傳統選舉的陸戰策略，都有機會派上用場。

催中間選民 出門投同意票

李彥秀選區（內湖、南港）的議員何孟樺指出，多名藍委已開始進入選舉模式打組織戰，因此三階時須同意罷免者都出門投票，才有機會罷免成功。罷團的活動很有創意，像是透過大遊行、開設節目，線下、線上串聯接觸不同人群，黨公職們在「陸戰」掃街、辦活動經驗較足，可以提供罷團必要的協助。

王鴻薇選區（中山、北松山）的議員顏若芳提到，從二階到三階投票的過渡期，仍以罷團為主，她會從旁協助，如詢問看板租借、布條懸掛地點等，視公民團體需要而定；由於立法院仍在會期，也會監督藍白立委的表現與國會狀況，透過分享轉發，為罷免保溫。

徐巧芯選區（信義、南松山）的議員許淑華說，距投票不到二個月，藍營若再出現脫序行為，就有可能激出對政治冷感的中間選民氣到出門投「同意罷免」票；她也會持續協助公民團體找尋合適的資源。

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