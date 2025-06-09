演出人數違規 客家合唱比賽冠軍被撤銷

今年客家合唱比賽上月底於苗北藝文中心舉辦，爆出違規爭議，社會組冠軍被撤銷。（取自客委會臉書粉專）

2025/06/09 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會所舉辦的「客家合唱比賽」爆爭議！現代阿卡貝拉社會組冠軍「InNaluwan Vocal Group（請問芳名人聲樂團）遭控演出人數違反比賽規則，且於成績公布前與評審合影等情事；客委會回應，經查確實超過簡章規定人數，因此冠軍將撤銷，並且不遞補，對賽事規劃辦理將檢討改進。

「客家合唱比賽」上個月底於苗栗舉行，八十八支隊伍、近三千人參與。本報接獲投訴，其中「請問芳名人聲樂團」演出時實際上台人數達十一位，超出簡章規定的八位，且帶隊老師似在成績未公布前，與評審委員於比賽現場合影，引發質疑。

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客委會：基於公平性不遞補

客委會表示，經查該團演出的兩首歌曲實際分別由七人、六人持麥克風演唱，但登台人數十一人確實超出簡章規定的八人，基於公平性，撤銷社會組第一名成績，且不遞補。

該樂團行政與藝術總監鄭為之說明，演出人數超過簡章規定是事實，對於冠軍頭銜遭撤並無異議，但從未以取巧心態意圖贏得比賽，與評審合照更是在頒獎結束散會之後，籲有心人勿抹煞樂團努力。

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