菲國海域2熱帶擾動 是否成颱待觀察

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/06/09 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕今年迄今台灣周邊仍未有颱風生成，但近期菲律賓東方、南海區域都有熱帶擾動醞釀。中央氣象署指出，兩處熱帶擾動都還在整合階段，未來是否發展為颱風，以及生成時間、位置、強度等變數較大，但預估週二前成颱機率較低，週二後則有待觀察。

中央氣象署預報員林定宜指出，台灣東方海面有大範圍的太平洋高壓盤據，菲律賓東方海面與南海則是低壓區，分別有熱帶擾動生成，哪一個會發展為熱帶性低氣壓或颱風「還不一定」。

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林定宜表示，前述兩個熱帶擾動都位於季風低壓區內，現階段都是外圍對流較強、中心區域發展較弱，雖有相對合適海溫、垂直風切條件，但都還在整合階段，預估在週二前成颱機率較低，後續也都還有待觀察。

未來一週午後雷陣雨區擴大

此外，林定宜說明，未來一週午後雷陣雨降雨區域較廣，今日台灣周邊風向轉為東南風，天氣較不穩定，各地上半天多雲到晴，中午過後西半部地區、東半部山區可能有局部午後雷雨發生，且東南部、北部山區中午過後可能有較大雨勢。

週二、週三台灣周邊風向將轉為偏東風，迎風面的東半部地區降雨機率較高，中午過後其他地區也須注意午後雷陣雨，且山區可能有較大雨勢出現。

目前發展中的熱帶擾動則預計週四接近台灣，屆時東南部、恆春半島、南台灣、東半部容易有雨；週五後低壓逐漸遠離，台灣周邊風向轉為偏南風至西南風，並帶來南方水氣，中南部、東南部地區降雨機率較高，其他地區則恢復午後雷雨為主的天氣型態。

氣溫方面，各地週四前高溫卅一至卅三度，明日屏東部分鄉鎮可能有卅六度或以上高溫，週四後則因為低壓接近、南方水氣影響，降雨將造成各地氣溫略有下降。

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