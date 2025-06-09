自由日日Shoot》拚生計無暇育兒 恐陷貧窮循環

時間彈性的家事清潔工作型態可兼顧照顧家庭的責任。 （至善基金會提供）

2025/06/09 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕許多單親媽媽拚生計、育兒兩頭燒，多只能從事彈性較高的居家服務或清潔工作，卻又因收入壓縮可能要身兼多職，出現錯失發展遲緩兒及時發現早療契機，加重後續照顧成本，或是親子關係疏離致孩子誤入歧途，形成貧窮循環現象。

勵馨基金會新北分事務所副主任李玉華表示，這些單親媽媽受限於接送小孩上下學等，可從事職類相對侷限，多以居服員或清潔人員為主，但可能隱藏剝削問題，且屬於體力活，四十、五十歲時就會身體撐不住而打算轉行，屆時又陷入「可以做什麼？」的困境，建議政府補助中年單親媽媽職場轉型期間生活津貼或報考證照費用。

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親子關係疏離 孩子易誤入歧途

經濟壓力難喘息，獨力扶養子女又欠缺育兒支持系統。至善基金會北區工作站主任田舒瑋提到，有些單親媽媽賺錢養家無暇照顧小孩，這兩年發現這些家庭有遲緩兒未被及時診斷，錯失早療黃金期，後續照顧更辛苦。

當孩子進入校園，田舒瑋表示，部分母親可能因為教育程度或現代課程與所學有落差造成「教不來」，就會更拚命賺錢送安親班，但這種作法導致親子關係疏離，當小孩有問題變成只找同學，尤其網路交友發達，恐被不良分子吸收，家長回過頭想好好談時，小孩已回不了家，陷入難以脫貧的惡性循環。

李玉華也曾看過單親家庭因租金高昂，居住空間狹小，孩子間的衝突加劇，讓媽媽心力交瘁。她更透露許多單親媽媽最怕接到學校老師來電，因為不知道該如何解決小孩問題，又擔心遭貼標籤，需家庭服務中心及時支持。

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