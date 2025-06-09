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    自由日日Shoot》學者：欠缺原生家庭支持 單親媽養家大不易

    至善基金會執行長洪智杰指出，「快樂大掃」計畫不只媒合，也會陪伴這些媽媽解決後續工作問題。（至善基金會提供）

    至善基金會執行長洪智杰指出，「快樂大掃」計畫不只媒合，也會陪伴這些媽媽解決後續工作問題。（至善基金會提供）

    2025/06/09 05:30

    〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕女性陷入貧窮，學者分析，婚姻變化、婚姻期間就業不穩定、育兒成本高、兩性薪資差距、傳統觀念使女性離婚後欠缺原生家庭支持是主因。面對單親媽媽的壓力，民團呼籲，政府應強化托育、教養支持，並完善少數族群轉譯機制確保福利輸送無礙。

    普設公托 讓資源可及

    東吳大學社工學系教授洪惠芬指出，「女性貧窮化」在一九八○年代的美國就因離婚率上升、非婚生子女增加而引發關注。單親媽媽貧窮核心是育兒成本過高、性別薪資差距，另有人結婚懷孕致就業不穩定，離婚後經濟就更糟。還有「嫁出去的女兒像潑出去的水」等傳統觀念影響，離婚後較少獲得原生家庭支援，處境艱難。

    政府托育補助被部分媽媽視為短期收入而暫緩工作，但孩子長大後想回職場難度變高，呼籲政府普設公托機構，讓資源真正「可及」。

    社家署代理署長周道君表示，今年全台公托目標五九二家，可供超過一．八七萬個托育名額，並簽約保母約二．七萬人、私立托嬰中心一六八九家，照顧逾五．四萬名幼兒。

    完善少數族群轉譯機制

    至善基金會北區工作站主任田舒瑋則指出，有些原民、新住民單親媽媽到區公所諮詢社福或公托事項，可能換來「你怎麼連這個都不懂」的質疑，顯示語言轉譯支持很重要。

    應發展單一窗口服務

    至善基金會執行長洪智杰提醒，國內社會安全網或育兒指導方案，社工與保育員分開，常見脆弱家庭母親問「哪有時間搞懂我這個問題要找誰？」政府應發展單一窗口或強化社工保育知能、保母社福知能，才能真正觸及這些弱勢女性。

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