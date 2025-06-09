自由日日Shoot》扛家計貧窮女性10年增2萬戶 民團籲修法檢討貧窮線補助

10年間低收入與中低收入戶家計負責人性別變化趨勢

2025/06/09 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕「女性貧窮」正在台灣悄悄擴大，過去十年來，由女性擔任低收與中低收入戶家計負責人增近兩萬戶，約三成是單親媽媽，但民團點出，還有不少單親媽媽實際生活困苦卻未達低收或中低收入戶資格，未能獲得子女就學補助等支持，仍在社會角落孤立無援，民團呼籲政府調整「貧窮線」修法放寬補助條件，幫助更多辛苦支撐家計的女性。

許多單親媽未達中低收 難獲補助

十年前，每三戶低收與中低收入家庭，兩戶是由男性撐起家計，但衛福部最新分析，二○二三年低收與中低收入戶逾廿五萬戶，女性家計負責人戶數自二○一三年九．一萬戶、占卅七．六％，增至十一萬戶、占四十三．九八％，十年成長近兩萬戶。

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這些由女性扛家計的家庭，廿七．八％為育有未滿十八歲子女的單親家庭，其中不乏四十、五十歲的中年婦女，白天為生計打拚，晚上還得照顧年邁父母與未成年孩子。

各縣市家戶每人每月可支配所得中位數六十％為「最低生活費」。當每人每月所得低於最低生活費，且家庭財產無超過地方政府公告金額即為低收入戶，中低收入戶則採最低生活費一．五倍計算。這些家庭享有子女就學、健保費及醫療費補助等。

「照顧子女比例高，是單親媽媽陷入貧窮原因！」勵馨基金會新北分事務所副主任李玉華表示，近十年服務脫離家暴女性高達八十三％需扶養十二歲以下兒少，不少是學齡前或國小學童，負荷沉重。

目前貧窮人口占2％ 民團估達6％

李玉華指出，還有許多單親媽媽困在低收或中低收入戶申請不易的路上，例如可能卡在娘家有一棟房子就無法申辦，偏偏這不是她們能夠動用的財產。她認為「社會救助法」訂定的貧窮線應調整，目前貧窮人口占比約二％，實際六％較符合國情，應盡快修法放寬條件，讓更多女性符合社福補助資格，解決困難。

過去民團曾估算台灣二百多萬人屬「貧窮人口」黑數，生活貧苦卻無法獲得福利資源，去年衛福部預告「社會救助法」修正草案，但遭外界列出九大缺失，認為關鍵的廢除虛擬所得制、放寬家庭收入免計人口等未調整。

衛福部：彙整意見 尋求共識中

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如昨表示，目前相關修法仍在彙整各界意見並尋求共識階段，也評估影響層面中，並強調持續與勞動部合作弱勢脫貧、擴大實物給付（含食物銀行）據點，提供經濟困難民眾支援。

至善基金會「快樂大掃」計畫現有近百位婦女加入。 （至善基金會提供）

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