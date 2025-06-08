證嚴法師最愛的經書 百年法華經 國台圖修復完成

證嚴法師珍藏的法華經，由國台圖圖書醫院妙手回春，有如新書。（記者翁聿煌攝）

2025/06/08 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館除了藏品，更設有圖書醫院，可修復歷史悠久的破損史籍，兩年前受證嚴法師之託，為她珍藏五十多年的清朝印製法華經進行修復，如今幾近大功告成，國台圖館長曹翠英說，這七冊法華經是法師的「慧命」，與國台圖珍視的「紙壽千年」理念不謀而合，讓文化傳承生生不息。

紙壽千年 讓文化傳承生生不息

慈濟證嚴法師心目中最重要的寶物，不是精雕細琢的白玉佛像、也不是珍貴稀有的傳世法器；而是陪伴她大半輩子的一部泛黃經書，印製於清朝同治時期的七冊「大乘妙法蓮華經」（法華經），是其立志弘揚佛法的根基。

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證嚴表示，這七冊法華經已有百餘年歷史，是她廿多歲未出家前，一次機緣下從民眾手中購得，從此就一直陪在她身旁，在無數個寂靜夜晚，她在燈下研修佛法精義。

相傳法華經是佛陀在世最後八年所講授的佛法，證嚴十分珍惜該部經書，但因長期翻閱，內頁破損斷裂、多處有膠帶黏貼，即使後來放在木盒中妥為保存，仍難敵歲月的風化、日漸破損脆化。

長期翻閱 破損、多處膠帶黏貼

圖書修復師徐美文接下修復該經書的困難任務，她研究，該部法華經是印製於一八六四年至一八七四年，出自福建省福州湧泉寺，當時住持淨空禪師想要印製法華經，但苦無經費，為此外出托缽化緣，一次募款只能印出一冊，所以證嚴手中的七冊法華經，是在十餘年之間多次募款陸續印製完成。

徐美文與修復團隊表示，修復法華經難度相當高，因為證嚴法師非常珍惜這本經書，但經書多處有膠帶、紙片黏貼補合，如今要去除膠痕十分不易，團隊花了兩年多才完成七冊的修復工程。

證嚴法師珍藏的法華經當初歷經十多年才印製完成。（記者翁聿煌攝）

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